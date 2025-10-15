Рейтинг@Mail.ru
22:44 15.10.2025
Путин постановил провести мероприятия к 90-летию Лужкова
общество, россия, москва, юрий лужков, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Юрий Лужков, Владимир Путин
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия к 90-летию бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"В связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня рождения Юрия Лужкова постановляю провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова", - говорится в указе.
Президент постановил правительству Российской Федерации в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Лужкова и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Мэр Москвы Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Депутаты попросили присвоить одной из улиц Москвы имя Лужкова
26 апреля 2021, 10:07
 
