Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина
01:41 21.10.2025 (обновлено: 03:05 21.10.2025)
Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина
Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина
Сергей Собянин в должности мэра Москвы провел крупную работу по развитию города, сделав его еще прекраснее, заявил РИА Новости мэр итальянского города Гориция
2025-10-21T01:41:00+03:00
2025-10-21T03:05:00+03:00
2025
Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина

Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
РИМ, 21 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Сергей Собянин в должности мэра Москвы провел крупную работу по развитию города, сделав его еще прекраснее, заявил РИА Новости мэр итальянского города Гориция Родолфо Дзиберна (Rodolfo Ziberna).
Собянин вступил в должность мэра Москвы 15 лет назад: 21 октября 2010 года.
"Как мэр Гориции я, несомненно, рад лично поздравить моего коллегу из Москвы. Он провел крупную работу в рамках новой урбанизации города, основанной на принципах устойчивого развития, чтобы сделать Москву, которую я надеюсь посетить как можно скорее, еще прекраснее... Мэры, независимо от их политических взглядов или электоральной принадлежности, оцениваются по тому, что они сделали на благо города, которым управляют, и его жителей. Судя по их рассказам, за годы его правления, несомненно, было достигнуто многое", - сказал агентству Дзиберна, занимающий пост градоначальника Гориции с 2017 года.
В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента: занимавшего тогда пост главы государства Дмитрия Медведева. На последних выборах мэра столицы в сентябре 2023 года Собянин набрал 76,39% голосов.
