Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина
Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина - РИА Новости, 21.10.2025
Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина
21.10.2025
2025-10-21T01:41:00+03:00
2025-10-21T01:41:00+03:00
2025-10-21T03:05:00+03:00
москва
2025
Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина
Мэр итальянского города Гориция считает, что Собянин сделал Москву прекраснее
РИМ, 21 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Сергей Собянин в должности мэра Москвы провел крупную работу по развитию города, сделав его еще прекраснее, заявил РИА Новости мэр итальянского города Гориция Родолфо Дзиберна (Rodolfo Ziberna).
Собянин
вступил в должность мэра Москвы
15 лет назад: 21 октября 2010 года.
"Как мэр Гориции я, несомненно, рад лично поздравить моего коллегу из Москвы. Он провел крупную работу в рамках новой урбанизации города, основанной на принципах устойчивого развития, чтобы сделать Москву, которую я надеюсь посетить как можно скорее, еще прекраснее... Мэры, независимо от их политических взглядов или электоральной принадлежности, оцениваются по тому, что они сделали на благо города, которым управляют, и его жителей. Судя по их рассказам, за годы его правления, несомненно, было достигнуто многое", - сказал агентству Дзиберна, занимающий пост градоначальника Гориции с 2017 года.
В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков
, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента: занимавшего тогда пост главы государства Дмитрия Медведева
. На последних выборах мэра столицы в сентябре 2023 года Собянин набрал 76,39% голосов.