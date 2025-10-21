Мэр итальянского города рассказал, что думает о работе Собянина

"Как мэр Гориции я, несомненно, рад лично поздравить моего коллегу из Москвы. Он провел крупную работу в рамках новой урбанизации города, основанной на принципах устойчивого развития, чтобы сделать Москву, которую я надеюсь посетить как можно скорее, еще прекраснее... Мэры, независимо от их политических взглядов или электоральной принадлежности, оцениваются по тому, что они сделали на благо города, которым управляют, и его жителей. Судя по их рассказам, за годы его правления, несомненно, было достигнуто многое", - сказал агентству Дзиберна, занимающий пост градоначальника Гориции с 2017 года.