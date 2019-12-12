Экс-мэра Москвы Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Траурная процессия на Новодевичьем кладбище в Москве, где проходит церемония похорон бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экс-мэра Москвы Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, в последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги.

Как передает корреспондент РИА Новости, священники провели последнюю службу в белом шатре, куда гроб занесли под сопровождение оркестра роты Почетного караула.

После службы с гроба сняли государственный флаг, тело предали земле под звуки гимна России и три оружейных залпа.

Юрия Лужкова похоронили рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

После того как с бывшим мэром попрощались родственники, на кладбище пустили москвичей, пришедших на похороны.

Ранее гроб был выставлен в храме Христа Спасителя. Обряд отпевания провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проститься с экс-градоначальником пришел Владимир Путин, тысячи москвичей, известные политики, общественные деятели и представители культуры.

В 14:00 гроб с телом вынесли из храма под колокольный перезвон. Перед выходом выстроилась рота Почетного караула, которая отдала последние почести бывшему мэру столицы.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в больнице в Мюнхене. Причиной смерти стала аллергическая реакция, проявившаяся во время плановой операции.