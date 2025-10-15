https://ria.ru/20251015/luzhkov-2048496909.html
Путин постановил провести мероприятия к 90-летию со дня рождения Лужкова
Путин постановил провести мероприятия к 90-летию со дня рождения Лужкова
Путин постановил провести мероприятия к 90-летию со дня рождения Лужкова
Путин постановил провести в 2026 году мероприятия к 90-летию экс-мэра Лужкова