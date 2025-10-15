Рейтинг@Mail.ru
Путин постановил провести мероприятия к 90-летию со дня рождения Лужкова
Путин постановил провести мероприятия к 90-летию со дня рождения Лужкова
Путин постановил провести мероприятия к 90-летию со дня рождения Лужкова
Путин постановил провести мероприятия к 90-летию со дня рождения Лужкова

Путин постановил провести в 2026 году мероприятия к 90-летию экс-мэра Лужкова

Юрий Лужков. Архивное фото
ПУТИН ПОСТАНОВИЛ ПРОВЕСТИ В 2026 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЯ К 90-ЛЕТИЮ БЫВШЕГО МЭРА МОСКВЫ ЮРИЯ ЛУЖКОВА - УКАЗ
Депутаты попросили присвоить одной из улиц Москвы имя Лужкова
26 апреля 2021, 10:07
 
