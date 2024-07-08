https://ria.ru/20240708/putin-1958344533.html

Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.07.2024

Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил певицу, гендиректора "Галереи "Мастер" Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени, также глава... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:27

2024-07-08T19:27

2024-07-08T19:27

культура

россия

москва

владимир путин

анита цой

юрий лужков

роснефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823671671_0:0:3306:1860_1920x0_80_0_0_2f49372746397cf0614417c6e188d630.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил певицу, гендиректора "Галереи "Мастер" Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени, также глава государства наградил орденом "За доблестный труд" ее супруга, советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании "Роснефть" Сергея Цоя. "За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Цой Аниту Сергеевну - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Галерея "Мастер", город Москва", - говорится в указе. Также Путин наградил советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании "Роснефть" Сергея Цоя, который в прошлом работал пресс-секретарем теперь уже бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. "За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Цоя Сергея Петровича - советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", город Москва", - написано в указе.

https://ria.ru/20240422/bezrukov-1941591563.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, анита цой, юрий лужков, роснефть