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Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.07.2024
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Культура
 
19:27 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958344533.html
Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.07.2024
Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил певицу, гендиректора "Галереи "Мастер" Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени, также глава... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:27
2024-07-08T19:27
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил певицу, гендиректора "Галереи "Мастер" Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени, также глава государства наградил орденом "За доблестный труд" ее супруга, советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании "Роснефть" Сергея Цоя. "За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Цой Аниту Сергеевну - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Галерея "Мастер", город Москва", - говорится в указе. Также Путин наградил советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании "Роснефть" Сергея Цоя, который в прошлом работал пресс-секретарем теперь уже бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. "За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Цоя Сергея Петровича - советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", город Москва", - написано в указе.
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россия, москва, владимир путин, анита цой, юрий лужков, роснефть
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Анита Цой, Юрий Лужков, Роснефть
Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил певицу Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певица Анита Цой. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил певицу, гендиректора "Галереи "Мастер" Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени, также глава государства наградил орденом "За доблестный труд" ее супруга, советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании "Роснефть" Сергея Цоя.
«
"За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Цой Аниту Сергеевну - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Галерея "Мастер", город Москва", - говорится в указе.
Также Путин наградил советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента компании "Роснефть" Сергея Цоя, который в прошлом работал пресс-секретарем теперь уже бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
«
"За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Цоя Сергея Петровича - советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", город Москва", - написано в указе.
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КультураРоссияМоскваВладимир ПутинАнита ЦойЮрий ЛужковРоснефть
 
 
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