Биография Алексея Леонова

Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне "Космос" на ВДНХ СССР

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации запаса, летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области.

В семье было девять детей. В 1936 году отца семьи репрессировали , в 1939 году он был реабилитирован.

В 1938 году Алексей Леонов вместе с матерью переехал в Кемерово, в 1948 году – в Калининград по месту работы отца.

В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков города Кременчуга, 1957 году – Чугуевское военное авиационное училище летчиков, в 1968 году – Военно-воздушную инженерную академию (ВВИА) им. Н.Е. Жуковского по специальности "Конструкция и эксплуатация воздушно-космических аппаратов и двигателей к ним" (квалификация "летчик-космонавт-инженер"), в 1981 году завершил образование в адъюнктуре ВВИА. Также в 1978 году окончил школу летчиков-испытателей (вертолеты).

С октября 1957 года был летчиком 113-го авиационного полка 10-й истребительной авиационной дивизии Киевского военного округа.

С декабря 1959 года служил старшим летчиком 294-го отдельного разведывательного авиационного полка 24-й воздушной армии Группы советских войск в Германии.

В марте 1960 года приказом Главкома ВВС Леонов был зачислен на должность слушателя-космонавта в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС (первый набор).

С апреля 1961 года он был космонавтом отдела космонавтов ЦПК.

18-19 марта 1965 года Алексей Леонов вместе с Павлом Беляевым совершил свой первый космический полет на корабле "Восход-2", в ходе которого 18 марта впервые в мире осуществил выход из корабля в открытый космос продолжительностью 12 минут.

Этот полет считается одним из самых сложных в истории космонавтики . За 26 часов полета на борту "Восхода-2" произошло несколько серьезных аварий, которые могли стоить Леонову и Беляеву жизни. Общая продолжительность полета в космос составила одни сутки два часа.

В 1967-1970 годах Алексей Леонов проходил подготовку к полетам на Луну.

С 1974 года Леонов был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

15-21 июля 1975 года Алексей Леонов вместе с Валерием Кубасовым совершил второй полет в космос в качестве командира космического корабля "Союз-19" по программе советско-американского космического эксперимента "Союз-Аполлон". В ходе полета выполнено две стыковки с космическим кораблем "Аполлон" (США). Во время полета в состыкованном состоянии производились переходы членов экипажей из корабля в корабль. Продолжительность полета составила пять суток 22 часа 30 минут.

30 марта 1976 года Алексей Леонов был назначен командиром отряда космонавтов.

В 1982-1991 годах Леонов занимал должность первого заместителя начальника ЦПК имени Ю.А. Гагарина по летной и космической подготовке.

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации

С 1992 по 1993 год был директором космических программ фирмы "Четек".

С 1993 года являлся президентом чекового инвестиционного фонда (ЧИФ) "Альфа-капитал", инвестиционной компании "Беринг-Восток" и президентом компании "Восток-Капитал".

Алексеем Леоновым в соавторстве были написаны книги "Восприятие пространства и времени в космосе" (1968) "Психологические особенности межпланетного полета" (1975), "Солнечный ветер" (1977), "Жизнь среди звезд" (1981), "Выхожу в космос" ( 1984 ).

Алексей Леонов был автором четырех изобретения и более десяти научных трудов.

10 октября 2019 года Алексей Леонов скончался

Он был удостоен многочисленных званий и наград – был дважды Героем Советского Союза (1965, 1975), лауреатом Государственной премии СССР (1981), премия Ленинского комсомола (1980).

Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975), орденом Красной Звезды (1961), орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000), III ( 2014 ) и I ( 2019 ) степеней, орденом Дружбы ( 2011 ), медалями.

Среди его наград иностранных государств – медаль "Золотая Звезда" Героя Болгарии, медаль "Золотая Звезда" Героя Труда Вьетнама, немецкий орден Карла Маркса, венгерский орден Государственного Знамени, сирийский орден "За отличие" I степени.

Леонов также был удостоен золотой медали им. К.Э. Циолковского АН СССР, золотой медали имени Ю.А. Гагарина, медали имени С.П. Королева и др.

Он был почетным гражданином около 40 городов в России и других странах мира.

Именем Леонова назван один из кратеров на Луне.

Алексей Леонов был женат, в семье родились две дочери – Виктория (1962-1996) и Оксана (1967).