Росархив рассказал о фотографиях подготовки Первого отряда космонавтов - РИА Новости, 29.03.2026
08:42 29.03.2026 (обновлено: 08:56 29.03.2026)
Росархив рассказал о фотографиях подготовки Первого отряда космонавтов
Росархив рассказал о фотографиях подготовки Первого отряда космонавтов - РИА Новости, 29.03.2026
Росархив рассказал о фотографиях подготовки Первого отряда космонавтов
Российские архивы хранят обширные фотоколлекции обо всех советских космонавтах, включая членов Первого отряда, которые готовились, но так и не полетели в... РИА Новости, 29.03.2026
наука
звездный городок
юрий гагарин (космонавт)
герман титов
валерий быковский
федеральное архивное агентство (росархив)
космос - риа наука
звездный городок
звездный городок, юрий гагарин (космонавт), герман титов, валерий быковский, федеральное архивное агентство (росархив), космос - риа наука
Наука, Звездный городок, Юрий Гагарин (космонавт), Герман Титов, Валерий Быковский, Федеральное архивное агентство (Росархив), Космос - РИА Наука
Росархив рассказал о фотографиях подготовки Первого отряда космонавтов

РИА Новости: Росархив раскрыл фотографии подготовки Первого отряда космонавтов

© Фото : Российского государственного архива научно-технической документации Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Герман Титов, Валентина Терешкова, Павел Беляев, Борис Егоров, Андриян Николаев, Константин Феоктистов, Алексей Леонов, Валерий Быковский, Павел Попович на территории Звездного городка
Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Герман Титов, Валентина Терешкова, Павел Беляев, Борис Егоров, Андриян Николаев, Константин Феоктистов, Алексей Леонов, Валерий Быковский, Павел Попович на территории Звездного городка - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Фото : Российского государственного архива научно-технической документации
Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Герман Титов, Валентина Терешкова, Павел Беляев, Борис Егоров, Андриян Николаев, Константин Феоктистов, Алексей Леонов, Валерий Быковский, Павел Попович на территории Звездного городка . Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские архивы хранят обширные фотоколлекции обо всех советских космонавтах, включая членов Первого отряда, которые готовились, но так и не полетели в космос, рассказали РИА Новости в Росархиве.
"В составе фотоколлекции Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) хранятся фотодокументы обо всех советских космонавтах, включая не летавших членов Первого отряда и первого женского отряда. Это свыше 53000 единиц хранения: около 35000 черно-белых и 18000 цветных негативов", – рассказали в ведомстве.
"Наибольшее количество фотографий Юрия Гагарина, Германа Титова, Георгия Берегового, Валерия Быковского, Бориса Волынова, Георгия Гречко, Владимира Джанибекова, Алексея Леонова, Валентины Терешковой и других", – уточнили там.
"Внушительный объем фотографий связан с отбором и медосмотром космонавтов, их парашютной, летной, теоретической подготовкой, упражнениями на тренажерах, в центрифуге, в гидробассейне, в сурдокамере, в самолете-лаборатории с искусственной невесомостью и другими видами тренировок", - пояснила директор РГАНТД Марина Малютина.
Фотографии, по ее словам, также рассказывают о примерке и подгонке скафандров и ложементов, сдаче космонавтами экзаменов и утверждении экипажей на Госкомиссии, о предполетных и послеполетных мероприятиях, включая пресс-конференции, встречи с различными делегациями в Звездном городке, награждение в Кремле, и конечно, о зарубежных поездках космонавтов.
Малютина добавила, что хранятся в архиве и фотографии космонавтов на отдыхе, праздниках, в парках, театрах и музеях, в домашней обстановке, с женами и детьми. "Благодаря этим фото мы можем больше узнать об увлечениях космонавтов, их досуге, о том, как они проводили время с семьей. Кто-то любил рыбалку, охоту, а кто-то предпочитал редкие минуты отдыха провести с книгой или газетой", - сказала она.
РИА Новости - информационный партнер Недели космоса - 2026.
НаукаЗвездный городокЮрий Гагарин (космонавт)Герман ТитовВалерий БыковскийФедеральное архивное агентство (Росархив)Космос - РИА Наука
 
 
