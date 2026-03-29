Росархив рассказал о фотографиях подготовки Первого отряда космонавтов

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские архивы хранят обширные фотоколлекции обо всех советских космонавтах, включая членов Первого отряда, которые готовились, но так и не полетели в космос, рассказали РИА Новости в Росархиве.

"В составе фотоколлекции Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) хранятся фотодокументы обо всех советских космонавтах, включая не летавших членов Первого отряда и первого женского отряда. Это свыше 53000 единиц хранения: около 35000 черно-белых и 18000 цветных негативов", – рассказали в ведомстве.

"Внушительный объем фотографий связан с отбором и медосмотром космонавтов, их парашютной, летной, теоретической подготовкой, упражнениями на тренажерах, в центрифуге, в гидробассейне, в сурдокамере, в самолете-лаборатории с искусственной невесомостью и другими видами тренировок", - пояснила директор РГАНТД Марина Малютина.

Фотографии, по ее словам, также рассказывают о примерке и подгонке скафандров и ложементов, сдаче космонавтами экзаменов и утверждении экипажей на Госкомиссии, о предполетных и послеполетных мероприятиях, включая пресс-конференции, встречи с различными делегациями в Звездном городке , награждение в Кремле, и конечно, о зарубежных поездках космонавтов.

Малютина добавила, что хранятся в архиве и фотографии космонавтов на отдыхе, праздниках, в парках, театрах и музеях, в домашней обстановке, с женами и детьми. "Благодаря этим фото мы можем больше узнать об увлечениях космонавтов, их досуге, о том, как они проводили время с семьей. Кто-то любил рыбалку, охоту, а кто-то предпочитал редкие минуты отдыха провести с книгой или газетой", - сказала она.