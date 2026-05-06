Фотопроект "Первые среди звезд" стартовал в Калининграде

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Проект "Первые среди звезд", подготовленный РИА Новости и посвященный героям и событиям отечественной космонавтики, открылся на площадке Балтийского федерального университета им. И. Канта ( Проект "Первые среди звезд", подготовленный РИА Новости и посвященный героям и событиям отечественной космонавтики, открылся на площадке Балтийского федерального университета им. И. Канта ( БФУ ), сообщает корреспондент РИА Новости.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин, открывая выставку, отметил символичность того, что в преддверии Дня Победы на площадке вуза вместе с партнерами из медиагруппы "Россия сегодня" представлен проект, олицетворяющий научно-технологическую победу нашей страны.

"Первый полет человека в космос, за которым с замиранием сердца наблюдали все жители планеты, стал триумфом человеческого духа и коллективной воли. Этот прорыв стал возможен благодаря таланту и самоотверженности целой плеяды проектировщиков — от Сергея Королева и его ближайших соратников до рядовых конструкторов и испытателей. Каждый внес свою частицу труда в то, чтобы Юрий Гагарин смог произнести легендарное "Поехали!". Их единство, вера в успех и преданность делу подарили человечеству космос — и доказали, что самые смелые мечты достижимы, когда люди работают сообща. Документальные фотографии, которые представлены в экспозиции, передают настоящие человеческие эмоции: ожидание, волнение перед неизвестностью и неподдельную радость, когда советский человек покорил космос", — подчеркнул Демин.

В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд" , который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.

"Балтийский федеральный университет – особенная площадка для нашего проекта. Калининград – город с богатой историей, и здесь выставка "Первые среди звезд" обретает особое звучание. Мы рады, что студенты и преподаватели БФУ смогут прикоснуться к истории космической эры через наш совместный проект с Радио Sputnik, Госкорпорацией "Роскосмос", Национальным центром исторической памяти при Президенте России и Российским историческим обществом", — подчеркнул директор по взаимодействию с органами государственной власти ON Медиа Антон Крывошлыков.

Начальник Управления Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина отметила, что площадка для проекта "Первые среди звезд" была выбрана не случайно. Балтийский федеральный университет, по ее словам, сегодня является одним из ключевых научных центров, где формируются уникальные инженерные решения в космической отрасли.

"Мы искренне ждем, что в ближайшее время спутник БФУ им. И. Канта направится в космос и мечта Калининграда об участии в космической программе осуществится. Второй важный момент, почему для нас важно открытие именно здесь, — это вклад калининградцев в историю, которую отражали фотографы Агентства печати "Новости" 65 лет назад. В Калининграде жил и учился Алексей Леонов. Та большая дружба сотрудников агентства с отрядом космонавтов на протяжении многих лет находит здесь своё отражение", — объяснила Тюрина, подчеркнув, что проект является данью уважения тем специалистам и фотографам, которые были рядом с отрядом космонавтов на каждом этапе развития советской и российской космической программы.

Ее слова о космических амбициях вуза подтвердил ректор БФУ. Он обратил внимание на важность преемственности поколений в инженерно-технических разработках и ориентации на будущие достижения.

"Сегодня наш университет продолжает традиции научно-технологического развития страны в рамках деятельности с ОКБ "Факел" (Роскосмос). Научно-образовательный центр предприятия уже строится в новом кампусе Кантиана и будет создавать малые космические спутники — кубсаты", — рассказал Демин.