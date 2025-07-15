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Совместный полет космонавтов из СССР и США стартовал 50 лет назад

Совместный полет космонавтов из СССР и США стартовал 50 лет назад - РИА Новости, 15.07.2025

Совместный полет космонавтов из СССР и США стартовал 50 лет назад

Ровно 50 лет назад стартовал первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран "Союз-Аполлон". РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T00:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ровно 50 лет назад стартовал первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран "Союз-Аполлон". Начало экспериментальному проекту было положено 26-27 октября 1970 года. В эти даты в Москве состоялась первая встреча советских и американских специалистов по проблемам совместимости средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей. Через два года в Москве было подписано соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое предусматривало стыковку советского пилотируемого корабля "Союз" и американского космического корабля "Аполлон" в открытом космосе с взаимным переходом космонавтов. Со 2 по 8 декабря 1974 года в соответствии с советской программой подготовки к совместному космическому эксперименту был выполнен полет модернизированного корабля "Союз-16". В ходе этого полета проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности, испытания автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата, отработка методики выполнения некоторых совместных научных экспериментов и другие. Пятнадцатого июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. Через семь с половиной часов с мыса Канаверал взлетел американский "Аполлон", в состав экипажа которого вошли американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слётон и Вэнс Бранд. Корабли состыковались 17 июля, став прообразом будущей Международной космической станции. Во время полета было проведено четыре перехода членов экипажей между обоими кораблями. Космонавты и астронавты знакомились с оборудованием кораблей, общались, проводили космические эксперименты и много времени уделяли телевизионным трансляциям на Землю. Корабли расстыковались 19 июля 1975 года. Этап полета в сцепленном состоянии длился 43 часа 54 минуты 11 секунд. Затем "Аполлон" отошел на 200 метров от "Союза-19". После проведения эксперимента "Искусственное солнечное затмение" космические корабли опять сблизились. Произошла вторая стыковка, при которой активным был стыковочный агрегат корабля "Союз-19". После проведения всех проверок началось расхождение космических кораблей. Второй раз в состыкованном состоянии корабли находились 2 часа 52 минуты 33 секунды. Советские космонавты вернулись на Землю 21 июля 1975 года: спускаемый аппарат корабля "Союз-19" совершил мягкую посадку вблизи города Аркалык в Казахстане (общее время полета - 5 суток 22 часа 31 минута). Командный модуль "Аполлона" с астронавтами приводнился в Тихом океане 24 июля, после проведения экспериментов по американской программе в самостоятельном полете (9 суток 1 час 28 минут). Как отметили в "Роскосмосе", опыт успешного осуществления программы "Союз-Аполлон" послужил хорошей основой для проведения в последующем международных космических полетов по совместной программе "Мир" - "Шаттл", в рамках которых российские космонавты и грузы доставлялись на орбиту шаттлами, а американские астронавты проводили экспедиции на орбитальной станции "Мир", а также для создания с участием многих государств мира и совместной эксплуатации Международной космической станции.

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Дарья Буймова

космос - риа наука, москва, земля, ссср, алексей леонов, валерий кубасов, роскосмос