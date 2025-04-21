Умерла последняя представительница рода Строгановых
Элен де Людингаузен-Строганова умерла в возрасте 82 лет
Елена Андреевна Строганова (баронесса Элен де Людингаузен). Архивное фото
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ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Умерла последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых, Элен де Людингаузен-Строганова, сообщает организация-учредитель Строгановской премии "Пермское землячество".
"В день Светлой Пасхи не стало Елены Андреевны Строгановой (баронессы Элен де Людингаузен) — яркого представителя знаменитого рода Строгановых, большого друга Пермского землячества", - говорится в сообщении.
Баронессе было 82 года, она была последним представителем знаменитого рода баронов и графов Строгановых. В 1992 году Элен де Людингаузен-Строганова основала Международный благотворительный фонд, который принимал широкое участие в восстановлении Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае.
"Элен была известна своей подвижнической деятельностью по восстановлению Строгановских традиций, патриотизмом и любовью к Родине. Баронесса неоднократно посещала строгановские места Пермского края — Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор, а также исторические центры пермского севера — Соликамск, Чердынь, Ныроб", - уточнили в землячестве.
В свою очередь министр культуры Пермского края Алла Платонова напомнила в своем Telegram-канале о том, что Элен Строганова неоднократно приезжала в регион.
Род Строгановых - именитые купцы, заводчики и солепромышленники России. Усолье с XVII века было центром солеваренного производства пермской вотчины Строгановых. В Пермском крае сейчас существует музей-заповедник "Усолье Строгановское", включающий более 40 памятников архитектуры. Также в регионе в честь всемирно известной династии Строгановых учреждена и вручается специальная премия за высокие достижения в различных сферах деятельности. Награды в разные годы были удостоены писатели Алексей Иванов и Леонид Юзефович, космонавты Алексей Леонов и Виктор Савиных, ученые Валерий Черешнев, Ирина Ившина, Георгий Чагин и другие.
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