https://ria.ru/20250421/stroganova-2012577216.html

Умерла последняя представительница рода Строгановых

Умерла последняя представительница рода Строгановых - РИА Новости, 21.04.2025

Умерла последняя представительница рода Строгановых

Умерла последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых, Элен де Людингаузен-Строганова, сообщает организация-учредитель Строгановской... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:46:00+03:00

2025-04-21T17:46:00+03:00

2025-04-21T17:46:00+03:00

пермский край

усолье

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алексей иванов

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алексей леонов

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ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Умерла последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых, Элен де Людингаузен-Строганова, сообщает организация-учредитель Строгановской премии "Пермское землячество". "В день Светлой Пасхи не стало Елены Андреевны Строгановой (баронессы Элен де Людингаузен) — яркого представителя знаменитого рода Строгановых, большого друга Пермского землячества", - говорится в сообщении. Баронессе было 82 года, она была последним представителем знаменитого рода баронов и графов Строгановых. В 1992 году Элен де Людингаузен-Строганова основала Международный благотворительный фонд, который принимал широкое участие в восстановлении Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае. "Элен была известна своей подвижнической деятельностью по восстановлению Строгановских традиций, патриотизмом и любовью к Родине. Баронесса неоднократно посещала строгановские места Пермского края — Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор, а также исторические центры пермского севера — Соликамск, Чердынь, Ныроб", - уточнили в землячестве. В свою очередь министр культуры Пермского края Алла Платонова напомнила в своем Telegram-канале о том, что Элен Строганова неоднократно приезжала в регион. Род Строгановых - именитые купцы, заводчики и солепромышленники России. Усолье с XVII века было центром солеваренного производства пермской вотчины Строгановых. В Пермском крае сейчас существует музей-заповедник "Усолье Строгановское", включающий более 40 памятников архитектуры. Также в регионе в честь всемирно известной династии Строгановых учреждена и вручается специальная премия за высокие достижения в различных сферах деятельности. Награды в разные годы были удостоены писатели Алексей Иванов и Леонид Юзефович, космонавты Алексей Леонов и Виктор Савиных, ученые Валерий Черешнев, Ирина Ившина, Георгий Чагин и другие.

https://ria.ru/20250418/kudrjavtsev-2012058384.html

https://ria.ru/20250420/zima-2012394587.html

пермский край

усолье

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пермский край, усолье, санкт-петербург, алексей иванов, леонид юзефович, алексей леонов