В бикини и смокинге: самые яркие кадры с фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

"Шик! Блеск! Первый день на орбите GrelkaFest! Вкатились в фестиваль по красной дорожке! А еще мы вышли в открытый фестивальный космос, и тут, оказывается, очень чиллово! И везде музыка играет", — так охарактеризовали первый день праздника организаторы на странице в соцсети.