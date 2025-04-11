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В бикини и смокинге: самые яркие кадры с фестиваля GrelkaFest в Шерегеше - РИА Новости, 11.04.2025
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Туризм
 
15:54 11.04.2025 (обновлено: 16:06 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/karnaval-2010729558.html
В бикини и смокинге: самые яркие кадры с фестиваля GrelkaFest в Шерегеше
В бикини и смокинге: самые яркие кадры с фестиваля GrelkaFest в Шерегеше - РИА Новости, 11.04.2025
В бикини и смокинге: самые яркие кадры с фестиваля GrelkaFest в Шерегеше
В Шерегеше открылся ежегодный горнолыжный фестиваль GrelkaFest. Самые необычные мероприятия, яркие участники и удивительные костюмы — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
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туризм-важное
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горнолыжный курорт
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Шерегеше открылся ежегодный горнолыжный фестиваль GrelkaFest. Самые необычные мероприятия, яркие участники и удивительные костюмы — в фотоленте РИА Новости.
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В бикини и смокинге: самые яркие кадры с фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

Организаторы GrelkaFest рассказали, что нового на ярком фестивале в Шерегеше

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Шерегеше открылся ежегодный горнолыжный фестиваль GrelkaFest. Самые необычные мероприятия, яркие участники и удивительные костюмы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году праздник посвящен космосу — и неслучайно: Кузбасс — родина летчиков-космонавтов Алексея Леонова, Бориса Волынова и Александра Гребенкина.

Участницы конкурса Мисс Шерегеш перед спуском с горы на лыжах и сноубордах на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

В этом году праздник посвящен космосу — и неслучайно: Кузбасс — родина летчиков-космонавтов Алексея Леонова, Бориса Волынова и Александра Гребенкина.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля проходят массовые спуски лыжников и сноубордистов с горы Зеленая. Это главная фишка праздника.

Участники перед началом Карнавального спуска на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

Во время фестиваля проходят массовые спуски лыжников и сноубордистов с горы Зеленая. Это главная фишка праздника.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году в мероприятии участвуют около трех тысяч спортсменов. Проходят старты "Карнавальный", "Пижамный", "Совершенно летний" (в сарафанах, бикини, шортах), "Космический" — причем дневной и ночной: с горы полетят участники в скафандрах, шлемах, костюмах звезд.

Участницы во время Карнавального спуска на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

В этом году в мероприятии участвуют около трех тысяч спортсменов. Проходят старты "Карнавальный", "Пижамный", "Совершенно летний" (в сарафанах, бикини, шортах), "Космический" — причем дневной и ночной: с горы полетят участники в скафандрах, шлемах, костюмах звезд.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В спуске "Красная дорожка" приняли участие 237 человек. По традиции организаторы наградили спортсменов за самые яркие образы. В этом году подготовлены следующие номинации: "Герой Галактики", "Космическая богиня", "Самая звездная команда".

Участница перед началом Карнавального спуска на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

В спуске "Красная дорожка" приняли участие 237 человек. По традиции организаторы наградили спортсменов за самые яркие образы. В этом году подготовлены следующие номинации: "Герой Галактики", "Космическая богиня", "Самая звездная команда".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Победители зрительского голосования получат скипассы.

Участники во время Карнавального спуска на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

Победители зрительского голосования получат скипассы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"Шик! Блеск! Первый день на орбите GrelkaFest! Вкатились в фестиваль по красной дорожке! А еще мы вышли в открытый фестивальный космос, и тут, оказывается, очень чиллово! И везде музыка играет", — так охарактеризовали первый день праздника организаторы на странице в соцсети.

Участники перед началом Карнавального спуска на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

"Шик! Блеск! Первый день на орбите GrelkaFest! Вкатились в фестиваль по красной дорожке! А еще мы вышли в открытый фестивальный космос, и тут, оказывается, очень чиллово! И везде музыка играет", — так охарактеризовали первый день праздника организаторы на странице в соцсети.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во время GrelkaFest пройдет массовая свадебная церемония: семь пар зарегистрируют брак на горе Зеленой. Они приехали из Новосибирска, Сургута, Красноярска, Хакасии, Томска и с горы спускаются в свадебных платьях и смокингах.

Участники Свадебного спуска с горы Зеленая на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

Во время GrelkaFest пройдет массовая свадебная церемония: семь пар зарегистрируют брак на горе Зеленой. Они приехали из Новосибирска, Сургута, Красноярска, Хакасии, Томска и с горы спускаются в свадебных платьях и смокингах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Космическую атмосферу поддержит флешмоб "Запуск космического корабля": райдеры в сверкающих одеждах и с фонариками на склоне горы выстроятся в виде силуэта ракеты. Эффект взлета продуман организаторами до мелочей.

Участники перед началом Карнавального спуска на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

Космическую атмосферу поддержит флешмоб "Запуск космического корабля": райдеры в сверкающих одеждах и с фонариками на склоне горы выстроятся в виде силуэта ракеты. Эффект взлета продуман организаторами до мелочей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Также в программе — чемпионат по прыжкам в бассейн, причем в лыжах и сноубордах, а также конкурс красоты "Мисс Шерегеш".

Участники перед началом Карнавального спуска на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

Также в программе — чемпионат по прыжкам в бассейн, причем в лыжах и сноубордах, а также конкурс красоты "Мисс Шерегеш".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Хедлайнеры GrelkaFest 2025 — группа "Иванушки International" и The Hatters.

Участники перед началом Карнавального спуска на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе

Хедлайнеры GrelkaFest 2025 — группа "Иванушки International" и The Hatters.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 10
 
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