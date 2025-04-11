В бикини и смокинге: самые яркие кадры с фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

Организаторы GrelkaFest рассказали, что нового на ярком фестивале в Шерегеше
В этом году праздник посвящен космосу — и неслучайно: Кузбасс — родина летчиков-космонавтов Алексея Леонова, Бориса Волынова и Александра Гребенкина.
В этом году праздник посвящен космосу — и неслучайно: Кузбасс — родина летчиков-космонавтов Алексея Леонова, Бориса Волынова и Александра Гребенкина.
Во время фестиваля проходят массовые спуски лыжников и сноубордистов с горы Зеленая. Это главная фишка праздника.
Во время фестиваля проходят массовые спуски лыжников и сноубордистов с горы Зеленая. Это главная фишка праздника.
В этом году в мероприятии участвуют около трех тысяч спортсменов. Проходят старты "Карнавальный", "Пижамный", "Совершенно летний" (в сарафанах, бикини, шортах), "Космический" — причем дневной и ночной: с горы полетят участники в скафандрах, шлемах, костюмах звезд.
В этом году в мероприятии участвуют около трех тысяч спортсменов. Проходят старты "Карнавальный", "Пижамный", "Совершенно летний" (в сарафанах, бикини, шортах), "Космический" — причем дневной и ночной: с горы полетят участники в скафандрах, шлемах, костюмах звезд.
В спуске "Красная дорожка" приняли участие 237 человек. По традиции организаторы наградили спортсменов за самые яркие образы. В этом году подготовлены следующие номинации: "Герой Галактики", "Космическая богиня", "Самая звездная команда".
В спуске "Красная дорожка" приняли участие 237 человек. По традиции организаторы наградили спортсменов за самые яркие образы. В этом году подготовлены следующие номинации: "Герой Галактики", "Космическая богиня", "Самая звездная команда".
Победители зрительского голосования получат скипассы.
Победители зрительского голосования получат скипассы.
"Шик! Блеск! Первый день на орбите GrelkaFest! Вкатились в фестиваль по красной дорожке! А еще мы вышли в открытый фестивальный космос, и тут, оказывается, очень чиллово! И везде музыка играет", — так охарактеризовали первый день праздника организаторы на странице в соцсети.
"Шик! Блеск! Первый день на орбите GrelkaFest! Вкатились в фестиваль по красной дорожке! А еще мы вышли в открытый фестивальный космос, и тут, оказывается, очень чиллово! И везде музыка играет", — так охарактеризовали первый день праздника организаторы на странице в соцсети.
Во время GrelkaFest пройдет массовая свадебная церемония: семь пар зарегистрируют брак на горе Зеленой. Они приехали из Новосибирска, Сургута, Красноярска, Хакасии, Томска и с горы спускаются в свадебных платьях и смокингах.
Во время GrelkaFest пройдет массовая свадебная церемония: семь пар зарегистрируют брак на горе Зеленой. Они приехали из Новосибирска, Сургута, Красноярска, Хакасии, Томска и с горы спускаются в свадебных платьях и смокингах.
Космическую атмосферу поддержит флешмоб "Запуск космического корабля": райдеры в сверкающих одеждах и с фонариками на склоне горы выстроятся в виде силуэта ракеты. Эффект взлета продуман организаторами до мелочей.
Космическую атмосферу поддержит флешмоб "Запуск космического корабля": райдеры в сверкающих одеждах и с фонариками на склоне горы выстроятся в виде силуэта ракеты. Эффект взлета продуман организаторами до мелочей.
Также в программе — чемпионат по прыжкам в бассейн, причем в лыжах и сноубордах, а также конкурс красоты "Мисс Шерегеш".
Также в программе — чемпионат по прыжкам в бассейн, причем в лыжах и сноубордах, а также конкурс красоты "Мисс Шерегеш".
Хедлайнеры GrelkaFest 2025 — группа "Иванушки International" и The Hatters.
Хедлайнеры GrelkaFest 2025 — группа "Иванушки International" и The Hatters.