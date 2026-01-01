Вступил в силу закон о рекламе на космических объектах

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Федеральный закон о внесении изменений в законы о рекламе и о госкорпорации "Роскосмос", подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября 2025 года и разрешающий размещение рекламы на ракетах, вступает в силу 1 января 2026 года.

Согласно закону, рекламодатель будет заключать договор с собственником космического объекта, лицом, владеющим таким объектом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, органами госвласти, организацией, осуществляющей права собственника космических объектов от имени РФ , или уполномоченными ими лицами.

При этом договор на размещение рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, будет заключаться в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Кроме того, размещенная на космическом объекте реклама не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности.

Роскосмос " будет оказывать услуги по размещению рекламы на космических объектах, находящихся в его собственности, а также по производству и распространению такой рекламы. Размещение рекламы на космических объектах, которые не закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и в отношении которых "Роскосмос" от имени РФ осуществляет права собственника, также будет обеспечивать госкорпорация.

В случаях, когда в соответствии с законодательством договор на размещение рекламы на таких объектах заключается без проведения торгов, размер платы за использование объекта и сроки осуществления платежей будут определяться в соответствии с порядком, который утвердит правительство РФ, а плата в полном объеме будет поступать в федеральный бюджет.

Ранее в российской космонавтике уже существовала похожая практика. В частности, на одной из ракет "Протон-К", стартовавшей в 1992 году, был размещён логотип табачной компании West. В 1996 году была проведена ещё более масштабная акция – на станцию "Мир" доставили макет банки газировки Pepsi, который космонавты даже выносили в открытый космос для съёмки рекламного ролика. В 2001 году уже на борту МКС российские космонавты снимали рекламу Pizza Hut.

В то же время нанесение на российские ракеты различной символики, не связанной с рекламой, практикуется регулярно. Так, помимо различных эмблем, связанных с производителями космической техники и задачами полёта, в последние годы на ракеты наносили плакаты, посвящённые юбилеям различных важных дат из истории космонавтики, в частности первого полёта Юрия Гагарина , первого выхода в открытый космос Алексея Леонова , 50-летию советско-американской миссии "Союз-Аполлон". Также на ракетах были отмечены юбилеи основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского , легендарного конструктора Сергея Королёва и первого космонавта планеты Гагарина. Кроме того, на ракетах размещали упоминания о памятных датах, связанных с различными предприятиями отрасли, а также регионами Российской Федерации.