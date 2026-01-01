Рейтинг@Mail.ru
Вступил в силу закон о рекламе на космических объектах
Наука
 
00:42 01.01.2026
Вступил в силу закон о рекламе на космических объектах
Вступил в силу закон о рекламе на космических объектах
Федеральный закон о внесении изменений в законы о рекламе и о госкорпорации "Роскосмос", подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября 2025 года
наука
россия
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
алексей леонов
роскосмос
сбер
космос - риа наука
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, алексей леонов, роскосмос, сбер, космос - риа наука
Наука, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Владимир Путин, Алексей Леонов, Роскосмос, Сбер, Космос - РИА Наука
Вступил в силу закон о рекламе на космических объектах

Вступает в силу закон о размещении рекламы на ракетах и спутниках

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Федеральный закон о внесении изменений в законы о рекламе и о госкорпорации "Роскосмос", подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября 2025 года и разрешающий размещение рекламы на ракетах, вступает в силу 1 января 2026 года.
Согласно закону, рекламодатель будет заключать договор с собственником космического объекта, лицом, владеющим таким объектом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, органами госвласти, организацией, осуществляющей права собственника космических объектов от имени РФ, или уполномоченными ими лицами.
При этом договор на размещение рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, будет заключаться в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Кроме того, размещенная на космическом объекте реклама не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности.
"Роскосмос" будет оказывать услуги по размещению рекламы на космических объектах, находящихся в его собственности, а также по производству и распространению такой рекламы. Размещение рекламы на космических объектах, которые не закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и в отношении которых "Роскосмос" от имени РФ осуществляет права собственника, также будет обеспечивать госкорпорация.
В случаях, когда в соответствии с законодательством договор на размещение рекламы на таких объектах заключается без проведения торгов, размер платы за использование объекта и сроки осуществления платежей будут определяться в соответствии с порядком, который утвердит правительство РФ, а плата в полном объеме будет поступать в федеральный бюджет.
Ранее в российской космонавтике уже существовала похожая практика. В частности, на одной из ракет "Протон-К", стартовавшей в 1992 году, был размещён логотип табачной компании West. В 1996 году была проведена ещё более масштабная акция – на станцию "Мир" доставили макет банки газировки Pepsi, который космонавты даже выносили в открытый космос для съёмки рекламного ролика. В 2001 году уже на борту МКС российские космонавты снимали рекламу Pizza Hut.
В то же время нанесение на российские ракеты различной символики, не связанной с рекламой, практикуется регулярно. Так, помимо различных эмблем, связанных с производителями космической техники и задачами полёта, в последние годы на ракеты наносили плакаты, посвящённые юбилеям различных важных дат из истории космонавтики, в частности первого полёта Юрия Гагарина, первого выхода в открытый космос Алексея Леонова, 50-летию советско-американской миссии "Союз-Аполлон". Также на ракетах были отмечены юбилеи основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, легендарного конструктора Сергея Королёва и первого космонавта планеты Гагарина. Кроме того, на ракетах размещали упоминания о памятных датах, связанных с различными предприятиями отрасли, а также регионами Российской Федерации.
А ракета "Союз-2.1а", отправившая 27 ноября 2025 года последний на сегодняшний день пилотируемый корабль "Союз МС-28", была украшена рисунками онкобольных детей в рамках взаимодействия с фондом Unity, плакатом, посвящённым 25-летию начала эксплуатации МКС в непрерывном пилотируемом режиме, а также наклейкой, посвящённой нейросети "Сбера" ГигаЧат, которая в экспериментальном режиме помогает космонавтам формировать отчёты о проделанной работе.
Наука Россия Юрий Гагарин (космонавт) Владимир Путин Алексей Леонов Роскосмос Сбер Космос - РИА Наука
 
 
