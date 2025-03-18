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Прогулка в невесомости: 60-летие первого выхода человека в открытый космос - РИА Новости, 18.03.2025
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Прогулка в невесомости: 60-летие первого выхода человека в открытый космос
Прогулка в невесомости: 60-летие первого выхода человека в открытый космос - РИА Новости, 18.03.2025
Прогулка в невесомости: 60-летие первого выхода человека в открытый космос
Шестьдесят лет назад Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос с борта корабля "Восход-2". Исторические кадры этого знаменательного события в истории покорения космоса — в фотоленте РИА Новости.
2025-03-18T08:00:00+03:00
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фото
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алексей леонов
павел беляев
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фото, фото, космос, история, алексей леонов, павел беляев, юрий гагарин (космонавт), ссср
Фото, Космос, история, Алексей Леонов, Павел Беляев, Юрий Гагарин (космонавт), СССР

Прогулка в невесомости: 60-летие первого выхода человека в открытый космос

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Шестьдесят лет назад Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос с борта корабля "Восход-2". Исторические кадры этого знаменательного события в истории покорения космоса — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Николай Макаров | Перейти в медиабанк

Первый выход человека в открытый космос был осуществлен в рамках программы полета корабля "Восход-2" 18 марта 1965 года.

На фото: Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2"

Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля Восход-2

Первый выход человека в открытый космос был осуществлен в рамках программы полета корабля "Восход-2" 18 марта 1965 года.

На фото: Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2"

© РИА Новости / Николай Макаров
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1 из 11
© РИА Новости / С. Остроумов | Перейти в медиабанк

На фото: летчики-космонавты СССР — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин (слева) и Владимир Комаров (справа) на космодроме Байконур перед запуском космического корабля "Восход-2" в составе командира экипажа Павла Беляева и второго пилота Алексея Леонова

Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин и летчик-космонавт СССР Владимир Комаров на космодроме Байконур перед полетом в космос экипажа космического корабля Восход-2 в составе командира корабля Павла Беляева и пилота Алексея Леонова

На фото: летчики-космонавты СССР — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин (слева) и Владимир Комаров (справа) на космодроме Байконур перед запуском космического корабля "Восход-2" в составе командира экипажа Павла Беляева и второго пилота Алексея Леонова

© РИА Новости / С. Остроумов
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© РИА Новости / Николай Макаров | Перейти в медиабанк

Экипаж корабля состоял из двух человек — опытных летчиков-космонавтов Павла Ивановича Беляева и Алексея Архиповича Леонова.

Советские летчики-космонавты Павел Иванович Беляев и Алексей Архипович Леонов в Центре подготовки космонавтов

Экипаж корабля состоял из двух человек — опытных летчиков-космонавтов Павла Ивановича Беляева и Алексея Архиповича Леонова.

© РИА Новости / Николай Макаров
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Ровно в 10:00 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с экипажем корабля "Восход-2".

На фото: Юрий Гагарин (слева) дает последние наставления Павлу Беляеву перед полетом

Летчик-космонавт СССР, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин дает последние наставления космонавту, командиру космического корабля Восход-2 Павлу Беляеву перед стартом, космодром Байконур

Ровно в 10:00 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с экипажем корабля "Восход-2".

На фото: Юрий Гагарин (слева) дает последние наставления Павлу Беляеву перед полетом

© РИА Новости
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© РИА Новости / Николай Макаров | Перейти в медиабанк

На фото: экипаж космического корабля "Восход-2" перед стартом

Экипаж космического корабля Восход-2 - командир корабля Павел Беляев и пилот Алексей Леонов перед стартом, космодром Байконур.

На фото: экипаж космического корабля "Восход-2" перед стартом

© РИА Новости / Николай Макаров
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В 11:32 Алексей Леонов вышел из шлюзовой камеры в открытый космос. Его пребывание в открытом космическом пространстве продолжалось 12 минут и девять секунд.

С кораблем его связывал прочный пятиметровый фал из стального троса и электрических проводов.

Алексей Леонов 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым выполнял полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле Восход-2

В 11:32 Алексей Леонов вышел из шлюзовой камеры в открытый космос. Его пребывание в открытом космическом пространстве продолжалось 12 минут и девять секунд.

С кораблем его связывал прочный пятиметровый фал из стального троса и электрических проводов.

© РИА Новости
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6 из 11
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанк

Во время нахождения в открытом космосе скафандр Леонова сильно раздуло в объеме, из-за чего во время попытки вернуться на корабль космонавт не пролезал в люк шлюза.

Космонавт Алексей Леонов совершает первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд

Во время нахождения в открытом космосе скафандр Леонова сильно раздуло в объеме, из-за чего во время попытки вернуться на корабль космонавт не пролезал в люк шлюза.

© РИА Новости / Борис Приходько
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Однако все закончилось благополучно: скафандр Леонова сдулся, он смог вернуться на корабль.

На фото: экипаж космического корабля "Восход-2" после возвращения на Землю

Экипаж космического корабля Восход-2 после возвращения из космического полета

Однако все закончилось благополучно: скафандр Леонова сдулся, он смог вернуться на корабль.

На фото: экипаж космического корабля "Восход-2" после возвращения на Землю

© РИА Новости
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8 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Несмотря на все трудности, главная цель программы была выполнена. Было доказано, что человек способен находиться и работать в открытом космосе без последствий для здоровья.

На фото: Юрий Гагарин и Андриян Николаев поздравляют Алексея Леонова с успешным завершением полета

Летчики космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Андриян Николаев поздравляют летчика-космонавта СССР, командира корабля Восход-2 с успешным завершением полета и возвращением на Землю

Несмотря на все трудности, главная цель программы была выполнена. Было доказано, что человек способен находиться и работать в открытом космосе без последствий для здоровья.

На фото: Юрий Гагарин и Андриян Николаев поздравляют Алексея Леонова с успешным завершением полета

© РИА Новости
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9 из 11
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанк

За успешное осуществление полета и проявленный героизм Леонову и Беляеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

На фото: встреча экипажа космического корабля "Восход-2" в Москве. Кортеж с космонавтами направляется на Красную площадь

Встреча экипажа космического корабля Восход-2, космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева

За успешное осуществление полета и проявленный героизм Леонову и Беляеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

На фото: встреча экипажа космического корабля "Восход-2" в Москве. Кортеж с космонавтами направляется на Красную площадь

© РИА Новости / Давид Шоломович
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10 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: жители Калининграда на митинге в честь полета космического корабля "Восход-2" с участием героя-земляка — Алексея Леонова

Жители Калининграда на митинге в честь полета космического корабля Восход-2 с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым

На фото: жители Калининграда на митинге в честь полета космического корабля "Восход-2" с участием героя-земляка — Алексея Леонова

© РИА Новости
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ФотоКосмосисторияАлексей ЛеоновПавел БеляевЮрий Гагарин (космонавт)СССР
 
 
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