Прогулка в невесомости: 60-летие первого выхода человека в открытый космос

В 11:32 Алексей Леонов вышел из шлюзовой камеры в открытый космос. Его пребывание в открытом космическом пространстве продолжалось 12 минут и девять секунд.

С кораблем его связывал прочный пятиметровый фал из стального троса и электрических проводов.