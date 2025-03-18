Прогулка в невесомости: 60-летие первого выхода человека в открытый космос

Первый выход человека в открытый космос был осуществлен в рамках программы полета корабля "Восход-2" 18 марта 1965 года.
На фото: Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2"
Первый выход человека в открытый космос был осуществлен в рамках программы полета корабля "Восход-2" 18 марта 1965 года.
На фото: Алексей Леонов готовится к выезду на стартовую площадку космического корабля "Восход-2"
На фото: летчики-космонавты СССР — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин (слева) и Владимир Комаров (справа) на космодроме Байконур перед запуском космического корабля "Восход-2" в составе командира экипажа Павла Беляева и второго пилота Алексея Леонова
На фото: летчики-космонавты СССР — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов СССР Юрий Гагарин (слева) и Владимир Комаров (справа) на космодроме Байконур перед запуском космического корабля "Восход-2" в составе командира экипажа Павла Беляева и второго пилота Алексея Леонова
Экипаж корабля состоял из двух человек — опытных летчиков-космонавтов Павла Ивановича Беляева и Алексея Архиповича Леонова.
Экипаж корабля состоял из двух человек — опытных летчиков-космонавтов Павла Ивановича Беляева и Алексея Архиповича Леонова.
Ровно в 10:00 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с экипажем корабля "Восход-2".
На фото: Юрий Гагарин (слева) дает последние наставления Павлу Беляеву перед полетом
Ровно в 10:00 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с экипажем корабля "Восход-2".
На фото: Юрий Гагарин (слева) дает последние наставления Павлу Беляеву перед полетом
На фото: экипаж космического корабля "Восход-2" перед стартом
На фото: экипаж космического корабля "Восход-2" перед стартом
В 11:32 Алексей Леонов вышел из шлюзовой камеры в открытый космос. Его пребывание в открытом космическом пространстве продолжалось 12 минут и девять секунд.
С кораблем его связывал прочный пятиметровый фал из стального троса и электрических проводов.
В 11:32 Алексей Леонов вышел из шлюзовой камеры в открытый космос. Его пребывание в открытом космическом пространстве продолжалось 12 минут и девять секунд.
С кораблем его связывал прочный пятиметровый фал из стального троса и электрических проводов.
Во время нахождения в открытом космосе скафандр Леонова сильно раздуло в объеме, из-за чего во время попытки вернуться на корабль космонавт не пролезал в люк шлюза.
Во время нахождения в открытом космосе скафандр Леонова сильно раздуло в объеме, из-за чего во время попытки вернуться на корабль космонавт не пролезал в люк шлюза.
Однако все закончилось благополучно: скафандр Леонова сдулся, он смог вернуться на корабль.
На фото: экипаж космического корабля "Восход-2" после возвращения на Землю
Однако все закончилось благополучно: скафандр Леонова сдулся, он смог вернуться на корабль.
На фото: экипаж космического корабля "Восход-2" после возвращения на Землю
Несмотря на все трудности, главная цель программы была выполнена. Было доказано, что человек способен находиться и работать в открытом космосе без последствий для здоровья.
На фото: Юрий Гагарин и Андриян Николаев поздравляют Алексея Леонова с успешным завершением полета
Несмотря на все трудности, главная цель программы была выполнена. Было доказано, что человек способен находиться и работать в открытом космосе без последствий для здоровья.
На фото: Юрий Гагарин и Андриян Николаев поздравляют Алексея Леонова с успешным завершением полета
За успешное осуществление полета и проявленный героизм Леонову и Беляеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
На фото: встреча экипажа космического корабля "Восход-2" в Москве. Кортеж с космонавтами направляется на Красную площадь
За успешное осуществление полета и проявленный героизм Леонову и Беляеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
На фото: встреча экипажа космического корабля "Восход-2" в Москве. Кортеж с космонавтами направляется на Красную площадь
На фото: жители Калининграда на митинге в честь полета космического корабля "Восход-2" с участием героя-земляка — Алексея Леонова
На фото: жители Калининграда на митинге в честь полета космического корабля "Восход-2" с участием героя-земляка — Алексея Леонова