Выставка к 65-летию полета Гагарина открылась в Луганском университете

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Фотовыставка "Первые среди звезд", подготовленная РИА Новости и посвященная первому полету человека в космос, открылась в Луганском государственном университете (ЛГУ) имени Владимира Даля, сообщили в пресс-службе университета.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Открывая выставку, ректор ЛГУ имени Владимира Даля Виктор Рябичев напомнил, что именно советские люди первыми открыли для человечества космос.

© Фото : ЛГУ им.Даля/Валерия Кудренко Ректор Луганского Государственного университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев выступает на открытии фотовыставки "Первые среди звезд"

"Я вспоминаю свое детство, когда миллионы людей следили за тем, как полетел первый спутник, а затем – первый космонавт. Все жители нашей огромной страны чувствовали гордость за Советский Союз, за всех нас. Да, было трудное время, но мы шагнули к звездам. И сегодня я говорю студентам: "Ребята, вы творите историю. Смотрите, вникайте, учитесь, будьте достойными того, что сделали наши предки", — подчеркнул он.

На фотовыставке, посвященной первому полету человека в космос, зрители видят не просто хронику событий 1961 года, а отправную точку целой эпохи космических достижений, отметил начальник отдела реализации проектов управления просветительских проектов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов.

"После триумфального полета Юрия Гагарина последовали не менее значимые шаги: суточный полет Германа Титова, покорение космоса Валентиной Терешковой и исторический выход в открытый космос Алексея Леонова, запуск международной космической станции "Мир". Эти подвиги заложили фундамент для современных космических программ и вдохновили поколения исследователей", — рассказал он.

ЛГУ имени Владимира Даля стал для студентов и всех жителей региона образовательной площадкой, где можно познакомиться с уникальными моментами истории, сообщил председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики, проректор ЛГУ Сергей Коваленок.

© Фото : ЛГУ им.Даля/Валерия Кудренко Председатель Общественной палаты ЛНР Сергей Коваленок обращается с приветственным словом на открытии "Первые среди звезд"
© Фото : ЛГУ им.Даля/Валерия Кудренко Начальник отдела реализации проектов управления просветительских проектов медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов обращается с приветственным словом на открытии "Первые среди звезд"
© Фото : ЛГУ им.Даля/Валерия Кудренко Председатель Комитета Народного Совета ЛНР по аграрной политике, природопользованию и земельным отношениям Василий Леонов обращается с приветственным словом на открытии "Первые среди звезд"
© Фото : ЛГУ им.Даля/Валерия Кудренко Посетители осматривают фотовыставку "Первые среди звезд"
© Фото : ЛГУ им.Даля/Валерия Кудренко Студенты Луганского Государственного университета имени Владимира Даля осматривают фотовыставку "Первые среди звезд"

"Открытие столь масштабного мероприятия показывает, что мы — неотъемлемая часть нашей великой страны. На самом деле звезды гораздо ближе, чем вы думаете. В освоение космоса вносят свой вклад ученые не только в Москве. Наш университет также принимал участие в разработке материалов для полета космических аппаратов. Мы первые среди звезд. Так было, так есть и так будет", — подчеркнул он.

Сегодняшние студенты также могут стать героями, как космонавты, отметил председатель Комитета Народного Совета ЛНР по аграрной политике, природопользованию и земельным отношениям Василий Леонов.

"Благодаря вашим знаниям мы завтра будем гордиться вами, как гордимся своими предками. Кто-то из вас может полететь в космос, открыть новые галактики, а кто-то создаст инновации на Земле. Достигайте своих целей, прославляйте нашу Луганскую землю и всю Россию", — заявил он.