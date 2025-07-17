Историк космонавтики рассказал о миссии "Союз-Аполлон"
Историк космонавтики Железняков назвал "Союз-Аполлон" рубиконом в диалоге с США
Космический корабль "Союз-19". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стыковка советского корабля "Союз" и американского "Аполлон" в 1975 году стала "рубиконом" в отношениях двух стран, с него началось развитие международных отношений в космосе, сегодняшние перекрестные полеты на МКС это подтверждают, заявил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
Ровно 50 лет назад состоялась стыковка советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон". Это был первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Миссия вошла в историю как "рукопожатие в космосе" и стала символом разрядки международной напряженности.
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"Если говорить о значении, которое этот полёт имел в то время, то это был некий "рубикон" в советско-американских взаимоотношениях, и это касалось не только космоса. Это, конечно, было политическое мероприятие, направленное на улучшение отношений. Этим полётом хотели показать, что страны, несмотря на все различия, все противоречия, могут сотрудничать, и что космос образно является такой площадкой, где разногласия стираются, остаётся только сотрудничество", - сказал Железняков.
Историк космонавтки отметил, что полёт "Союз-Аполлон" сохраняет значение до сих пор.
"За ним последовали другие полёты, сотрудничество двух стран в пилотируемой программе продолжается до сих пор, и оно довольно эффективное. Перекрёстные полёты, которые сейчас осуществляются на МКС, лишний раз подтверждают, что вот две страны могут сотрудничать и обеспечивать друг другу доступ космонавтов в космос", - добавил эксперт.
Перекрестные полеты смешанных экипажей, когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин, проводятся с 2022 года.
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Участие в миссии "Союз-Аполлон" приняли советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов с американскими коллегами Томасом Стаффордом, Дональдом Слейтоном и Вэнсом Брандом.
Ракета с кораблем "Союз-19" с Леоновым и Кубасовым на борту стартовала в 15.20 мск 15 июля 1975 года с Байконура. Ракета "Сатурн-1В" с кораблем "Аполлон" стартовала в 22.50 мск. Касание кораблей произошло в 19.09 мск 17 июля. За рукопожатием командиров экипажей Леонова и Стаффорда по телевизору наблюдали около миллиарда человек. Экипажи побывали друг у друга в кораблях и дали пресс-конференцию с орбиты.
Спуск с орбиты "Союза" начался 21 июля. В расчетном районе Казахской ССР корабль приземлился в 13.51. Американский корабль совершил посадку 25 июля в 0.18 мск в Тихом океане.