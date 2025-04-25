https://ria.ru/20250425/videoobraschenie-2013406399.html

Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины

Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины - РИА Новости, 25.04.2025

Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта, уроженца Вологодской... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:18:00+03:00

2025-04-25T14:18:00+03:00

2025-04-25T14:18:00+03:00

вологодская область

павел беляев

георгий филимонов

алексей леонов

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта, уроженца Вологодской области Павла Беляева, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Во время видеообращения космонавты держали в руках флаг Вологодской области и портрет Беляева. Также все трое участников экспедиции расписались на флаге региона. "В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения - Героя Советского Союза, человека исключительной воли, дисциплины и отваги. Он стал лицом эпохи, примером для тысяч мальчишек, мечтавших покорить небо. Его путь от Вологодчины до космического пространства стал символом стремления к вершинам, к новым горизонтам. <…> От всей души благодарю российских космонавтов за внимание к нашему региону, память о великом предке и вдохновляющий жест уважения и поддержки. Чтим предков, создаем будущее, побеждаем", – написал Филимонов в своем телеграм-канале. Символ региона вместе с изображением Беляева отправили в космос 8 апреля на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", рассказали в пресс-службе губернатора. Запуск корабля произошел с космодрома Байконур и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По завершении экспедиции оба флага вернутся в Вологодскую область. В пресс-службе напомнили, что ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета также находится на МКС.

https://ria.ru/20250423/mediki-2012985423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел беляев, георгий филимонов, алексей леонов