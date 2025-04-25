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Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины - РИА Новости, 25.04.2025
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Вологодская область
 
14:18 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/videoobraschenie-2013406399.html
Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины
Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины - РИА Новости, 25.04.2025
Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта, уроженца Вологодской... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:18:00+03:00
2025-04-25T14:18:00+03:00
вологодская область
павел беляев
георгий филимонов
алексей леонов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта, уроженца Вологодской области Павла Беляева, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Во время видеообращения космонавты держали в руках флаг Вологодской области и портрет Беляева. Также все трое участников экспедиции расписались на флаге региона. "В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения - Героя Советского Союза, человека исключительной воли, дисциплины и отваги. Он стал лицом эпохи, примером для тысяч мальчишек, мечтавших покорить небо. Его путь от Вологодчины до космического пространства стал символом стремления к вершинам, к новым горизонтам. &lt;…&gt; От всей души благодарю российских космонавтов за внимание к нашему региону, память о великом предке и вдохновляющий жест уважения и поддержки. Чтим предков, создаем будущее, побеждаем", – написал Филимонов в своем телеграм-канале. Символ региона вместе с изображением Беляева отправили в космос 8 апреля на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", рассказали в пресс-службе губернатора. Запуск корабля произошел с космодрома Байконур и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По завершении экспедиции оба флага вернутся в Вологодскую область. В пресс-службе напомнили, что ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета также находится на МКС.
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павел беляев, георгий филимонов, алексей леонов
Вологодская область, Павел Беляев, Георгий Филимонов, Алексей Леонов
Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины

Российские космонавты подготовили обращение в честь уроженца Вологодчины Беляева

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramРоссийские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта Павла Беляева
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта Павла Беляева - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта Павла Беляева
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта, уроженца Вологодской области Павла Беляева, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Во время видеообращения космонавты держали в руках флаг Вологодской области и портрет Беляева. Также все трое участников экспедиции расписались на флаге региона.
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"В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения - Героя Советского Союза, человека исключительной воли, дисциплины и отваги. Он стал лицом эпохи, примером для тысяч мальчишек, мечтавших покорить небо. Его путь от Вологодчины до космического пространства стал символом стремления к вершинам, к новым горизонтам. <…> От всей души благодарю российских космонавтов за внимание к нашему региону, память о великом предке и вдохновляющий жест уважения и поддержки. Чтим предков, создаем будущее, побеждаем", – написал Филимонов в своем телеграм-канале.
Символ региона вместе с изображением Беляева отправили в космос 8 апреля на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", рассказали в пресс-службе губернатора. Запуск корабля произошел с космодрома Байконур и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По завершении экспедиции оба флага вернутся в Вологодскую область.
В пресс-службе напомнили, что ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета также находится на МКС.
 
Вологодская областьПавел БеляевГеоргий ФилимоновАлексей Леонов
 
 
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