Российские космонавты записали видеообращение в честь уроженца Вологодчины
Российские космонавты подготовили обращение в честь уроженца Вологодчины Беляева
© Фото : Филимонов LIVE/TelegramРоссийские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта Павла Беляева
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта Павла Беляева
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков записали видеопоздравление с МКС с юбилеем летчика-космонавта, уроженца Вологодской области Павла Беляева, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Во время видеообращения космонавты держали в руках флаг Вологодской области и портрет Беляева. Также все трое участников экспедиции расписались на флаге региона.
"В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения - Героя Советского Союза, человека исключительной воли, дисциплины и отваги. Он стал лицом эпохи, примером для тысяч мальчишек, мечтавших покорить небо. Его путь от Вологодчины до космического пространства стал символом стремления к вершинам, к новым горизонтам. <…> От всей души благодарю российских космонавтов за внимание к нашему региону, память о великом предке и вдохновляющий жест уважения и поддержки. Чтим предков, создаем будущее, побеждаем", – написал Филимонов в своем телеграм-канале.
Символ региона вместе с изображением Беляева отправили в космос 8 апреля на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", рассказали в пресс-службе губернатора. Запуск корабля произошел с космодрома Байконур и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По завершении экспедиции оба флага вернутся в Вологодскую область.
В пресс-службе напомнили, что ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета также находится на МКС.