Во что верил Гагарин: малоизвестные факты о жизни первого космонавта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Биография Юрия Гагарина, кажется, изучена досконально — и тем не менее в медиапространстве бытует множество мифов, связанных с первым космонавтом. О спорных эпизодах его жизни — в материале РИА Новости.

“Бога не видал”

День космонавтики в этом году совпадает с Пасхой — повод поговорить об отношениях Гагарина с религией. С одной стороны, апокриф приписывает ему фразу “В космос летал — Бога не видал”. С другой, и публичные выступления, и частные беседы свидетельствуют о том, что к православию космонавт относился как минимум с уважением.

считал, что на самом деле автор крылатого выражения — генсек Никита Хрущев. Преподаватель Военно-воздушной академии Валентин Петров, что на самом деле автор крылатого выражения — генсек Никита Хрущев.

“Это было связано с пленумом ЦК, на котором решался вопрос об антирелигиозной пропаганде. Хрущев тогда ставил задачу для всех партийных и комсомольских организаций поднять эту самую пропаганду и сказал: "Ну что вы там за Бога цепляетесь? Вот Гагарин летал в космос, а Бога не видел”, — рассказывал Петров. По его словам, фразу затем стали приписывать самому космонавту.

Однако в официальной автобиографии и сам Гагарин выражался в том же духе.

“К нашему дому приходило много народу: школьники с учителями, колхозники, пришла даже группа дряхлых старушек. Их интересовало, видел ли я в небесах Господа Бога? Я вынужден был разочаровать их. Полет человека в космос нанес сокрушительный удар церковникам. В потоках писем, идущих ко мне, я с удовлетворением читал признания, в которых верующие под впечатлением достижений науки отрекались от Бога, соглашались с тем, что Бога нет и все связанное с его именем — выдумка и чепуха”, —пишет первый космонавт в автобиографической книге “Дорога в космос”.

Известно, что Гагарин был крещен в раннем детстве, как и два его брата и сестра. Мать космонавта, Анна Тимофеевна, до конца дней оставалась верующим человеком.

По рассказам Петрова, уже будучи всемирной знаменитостью, Гагарин также проявлял интерес к религии: ездил в Троице-Сергиеву лавру, где встречался с настоятелем, знал молитвы (по крайней мере, фрагмент “Отче наш”).

© РИА Новости / Борис Кауфман Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин во время встречи с участниками II Московского международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР. В первом ряду итальянские актрисы Джина Лоллобриджида и Мариса Мерлини

На VIII пленуме ЦК ВЛКСМ Гагарин критиковал разрушение храма Христа Спасителя в Москве — правда, рассматривал его не как культовое сооружение, а как памятник воинской доблести.

“На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому, зачастую не думая о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Я бы мог продолжать перечень жертв варварского отношения к памяти прошлого. Примеров таких, к сожалению, много”, — говорил космонавт.

Петров считал, что Гагарин был человеком верующим. Но доказательств нет.

“Я горю, прощайте, товарищи!”

Эту фразу Гагарин якобы произнес, когда корабль входил в плотные слои атмосферы и обшивка загорелась, к чему космонавт не был готов.

Однако никакими известными источниками — ни стенограммой переговоров с Королевым, ни аудиозаписью бортового магнитофона, ни докладом Гагарина — это не подтверждается. В докладе читаем:

“В это время иллюминатор "взора" был закрыт шторкой. Вдруг по краям шторки появился ярко-багровый свет. Такой же багровый свет наблюдался и в маленькое отверстие в правом иллюминаторе. Ощущал колебания корабля и горение обмазки. Я не знаю, откуда потрескивание шло: или конструкция подтрескивала, расширялась ли тепловая оболочка при нагреве, но слышно было потрескивание. Происходило одно потрескивание примерно в минуту. В общем, чувствовалось, что температура была высокая. Потом несколько слабее стал свет во "взоре".

Никаких сообщений о том, что это стало неожиданностью для летчика или вызвало панику. Из книги “Дорога в космос” следует, что Первый отряд готовили к такому сценарию.

“Космонавту надо быть ко всему готовым, так как во время входа корабля в плотные слои атмосферы его наружная оболочка разогреется, возможно, до нескольких тысяч градусов. Каждый из нас внутренне ахнул: человек в оболочке, разогретой до такой огромной температуры! Это и тревожило и восхищало одновременно”, — писал Гагарин.

По мнению сетевых расследователей, легенда возникла благодаря публикации в прессе от 2001 года. Автор статьи писал:

"Горю!" — Юрий Алексеевич уже начал мысленно прощаться с жизнью".

Отметим, что здесь говорится о “внутреннем диалоге”, а не о том, что эти слова были произнесены вслух или сказаны по радиосвязи. Скорее всего это литературный прием, который затем разошелся по другим публикациям.

Была ли надпись "СССР"?

Одна из загадок первого полета —была ли надпись “СССР” на шлеме? Существует версия, что космонавт совершил полет без нее, а четыре буквы нанесли позднее — для съемок. Она подтверждается фото- и видеокадрами, сделанными в день полета, — на них гагаринский шлем девственно бел. Появилась даже конспирологическая теория: якобы таким образом хотели скрыть национальную принадлежность, если полет закончится неудачей и погибший космонавт окажется на территории недружественной страны. Надпись же сделали после полета, и кинохронику пересняли заново.

описывают события по-разному. Тем не менее все они сводятся к одному: на шлеме тренировочного скафандра букв "СССР" не было, на полетном — были. В кинохронику попали оба скафандра — отсюда и путаница.

Каноничная же версия событий звучит так:

сайте Музея-заповедника Ю. А. Гагарина. “В этот момент кто-то обратил внимание, что на гермошлеме Гагарина нет надписи "СССР". В случае посадки корабля вне пределов Советского Союза такая надпись могла бы оказаться весьма полезной. В памяти была еще свежа история со сбитым над территорией СССР и попавшим в плен американским летчиком-шпионом Пауэрсом. Вдруг приземление космонавта произойдет в таком месте, где его примут за шпиона? Мгновенно нашлась краска, кисть, художник и, в течение нескольких минут, на гермошлеме космонавта появилась соответствующая надпись. Поэтому нас не должно удивлять, что на исторических снимках и кадрах кинохроники, сделанных перед стартом, можно видеть Гагарина как в гермошлеме с надписью, так и без нее”, — говорится наМузея-заповедника Ю. А. Гагарина.

Версия о наличии надписи подтверждается словами очевидцев приземления.

вспоминал экс-офицер ПВО Анатолий Калмыков, который одним из первых встретил Гагарина после полета. “Подъехав к месту приземления космонавта, увидели невысокого плотного человека в ярком скафандре (на шлеме крупными буквами было написано: СССР) в окружении трех механизаторов, пахавших в тот самый момент поле. Юрий Алексеевич был рад, взволнован. Чувствовалось, что эти 108 минут были трудными, напряженными. Было заметно, что он очень устал”, —экс-офицер ПВО Анатолий Калмыков, который одним из первых встретил Гагарина после полета.

Коснулся королевы

Одним из ярчайших эпизодов заграничного турне Гагарина стал прием у английской королевы Елизаветы II. Событие обросло мифами. Якобы выпив чаю с лимоном, космонавт съел кислую дольку, чем шокировал придворных: мол, у местной аристократии так делать было не принято. Однако королева нашлась и призвала всех “пить чай по-гагарински” — закусывая лимоном.

Этот конкретный случай — скорее всего выдумка. Однако беспрецедентная встреча советского офицера и монарха интересна сама по себе.

© AP Photo / Anonymous Люди залезают на ворота у советского посольства в Лондоне 11 июля 1961 года чтобы лучше разглядеть российского космонавта Юрия Гагарина, который стоит в открытом Rolls-Royce. Он приехал в Лондон на советскую выставку

По словам биографов, королева не только мило беседовала с Гагариным, но и помогла ему с тонкостями этикета —например, разобраться со столовыми приборами. А руководитель медико-психологической подготовки космонавтов в Звездном Владимир Лебедев приводит такой эпизод:

“Позже Гагарин рассказал нам следующую историю. Как деревенский паренек, о королях и королевах он знал только по сказкам. А тут королева после официального приема пригласила его на ланч. Юра рассказывал: ему настолько хотелось убедиться, что это живая королева, что под столом он потрогал королеву чуть выше колена. Та улыбнулась и продолжала пить кофе. Леша Леонов тогда изрек: "Юра, ты травишь!" Гагарин не стал ничего доказывать”.

Мог полететь на Луну

По словам историка космонавтики Антона Первушина, Гагарин мог стать не только первым космонавтом, но и первым человеком, который полетит к Луне.

Согласно утвержденной в 1964-м программе, уже в 1967-м должна была состояться советская пилотируемая экспедиция с облетом Луны — то есть, без высадки, как у нынешней американской миссии “Артемида II”. Гагарин готовился к этому полету.

Этапом подготовки к советской лунной миссии стали испытания нового космического корабля “Союз-1”. В ходе запусков без экипажей инженерам не удалось довести систему до ума, она оставалась крайне ненадежной. Однако руководство страны требовало полетов с человеком на борту — американцы вырвались вперед в космической гонке. Главного конструктора Сергея Королева к тому времени уже не стало, а его сменщики не смогли пойти наперекор начальству.

В результате 23 апреля 1967 года в космос на “Союзе-1” полетел Владимир Комаров. При посадке корабль потерпел крушение, и космонавт погиб. Гагарин был его дублером. Разработку корабля и всей лунной программы пришлось отложить.

В декабре 1968-го американцы первыми совершили облет Луны во время миссии “Аполлон-8”. А 20 июля 1969-го Нил Армстронг первым из людей ступил на реголит естественного спутника Земли. Однако Гагарин американских успехов уже не увидел — он погиб во время тренировочного полета МиГ-15УТИ 28 марта 1968-го. Советскую же лунную программу вскоре свернули: разработка сверхтяжелой ракеты Н-1 окончилась неудачей, а у руководства сменились приоритеты.