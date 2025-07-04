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Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории - РИА Новости, 04.07.2025
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11:54 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html
Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории
Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории - РИА Новости, 04.07.2025
Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории
Смысл новой обложки для учебника "Всеобщей истории" для 11 классов заключается в том, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а любые битвы – только в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:54:00+03:00
2025-07-04T11:54:00+03:00
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женева (город)
ссср
владимир мединский
алексей леонов
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общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Смысл новой обложки для учебника "Всеобщей истории" для 11 классов заключается в том, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте, написал в своем телеграм-канале помощник президента РФ Владимир Мединский. Учебник по всеобщей истории для 11-х классов поменяет свою обложку, вместо фрески со здания ООН на ней будет изображена стыковка космических кораблей "Союз-Аполлон", сообщил ранее Мединский. "Не нравилась нам всем обложка учебника "Всеобщей истории" для 11 классов (фреска Ганса Энри в Женеве близ здания ООН). Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом "Союз" – "Аполлон". (Летчик-космонавт – прим.) Алексей Леонов мне рассказывал, что стыковка удивительным совпадением прошла прямо над Эльбой. Фоном суперкубок по хоккею СССР-Канада. Смысл: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте. История дает тому прекрасные примеры", - написал Мединский.
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россия, женева (город), ссср, владимир мединский, алексей леонов, оон, общество
Россия, Женева (город), СССР, Владимир Мединский, Алексей Леонов, ООН, Общество
Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории

Мединский объяснил выбор обложки учебника по истории желанием РФ сотрудничать

© Фото : РИА НовостиЭскиз обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов
Эскиз обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : РИА Новости
Эскиз обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Смысл новой обложки для учебника "Всеобщей истории" для 11 классов заключается в том, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте, написал в своем телеграм-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.
Учебник по всеобщей истории для 11-х классов поменяет свою обложку, вместо фрески со здания ООН на ней будет изображена стыковка космических кораблей "Союз-Аполлон", сообщил ранее Мединский.
"Не нравилась нам всем обложка учебника "Всеобщей истории" для 11 классов (фреска Ганса Энри в Женеве близ здания ООН). Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом "Союз" – "Аполлон". (Летчик-космонавт – прим.) Алексей Леонов мне рассказывал, что стыковка удивительным совпадением прошла прямо над Эльбой. Фоном суперкубок по хоккею СССР-Канада. Смысл: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте. История дает тому прекрасные примеры", - написал Мединский.
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РоссияЖенева (город)СССРВладимир МединскийАлексей ЛеоновООНОбщество
 
 
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