https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html

Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории

Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории - РИА Новости, 04.07.2025

Мединский объяснил смысл новой обложки учебника по истории

Смысл новой обложки для учебника "Всеобщей истории" для 11 классов заключается в том, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а любые битвы – только в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:54:00+03:00

2025-07-04T11:54:00+03:00

2025-07-04T11:54:00+03:00

россия

женева (город)

ссср

владимир мединский

алексей леонов

оон

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Смысл новой обложки для учебника "Всеобщей истории" для 11 классов заключается в том, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте, написал в своем телеграм-канале помощник президента РФ Владимир Мединский. Учебник по всеобщей истории для 11-х классов поменяет свою обложку, вместо фрески со здания ООН на ней будет изображена стыковка космических кораблей "Союз-Аполлон", сообщил ранее Мединский. "Не нравилась нам всем обложка учебника "Всеобщей истории" для 11 классов (фреска Ганса Энри в Женеве близ здания ООН). Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом "Союз" – "Аполлон". (Летчик-космонавт – прим.) Алексей Леонов мне рассказывал, что стыковка удивительным совпадением прошла прямо над Эльбой. Фоном суперкубок по хоккею СССР-Канада. Смысл: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте. История дает тому прекрасные примеры", - написал Мединский.

https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html

россия

женева (город)

ссср

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россия, женева (город), ссср, владимир мединский, алексей леонов, оон, общество