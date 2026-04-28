Орлята учатся летать. В "Орленке" открылась выставка о космосе

Краткий пересказ от РИА ИИ В ВДЦ "Орленок" открылась фотовыставка "Первые среди звезд", посвященная первому полету человека в космос.

Директор ВДЦ Александр Джеус отметил, что космос — это не далекая мечта для "Орленка", а часть истории, и подчеркнул укрепление связи между центром и космонавтикой.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Фотовыставка "Первые среди звезд", подготовленная РИА Новости и посвященная первому полету человека в космос, открылась во Всероссийском детском центре "Орленок". Об этом сообщила пресс-служба центра.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Директор ВДЦ Александр Джеус отметил, что для "Орленка" космос — не далекая мечта, а часть истории. "Все началось в 1964 году, когда Юрий Гагарин с группой космонавтов впервые посетил Центр, заложив основу многолетней дружбы между отрядами космонавтов и орлят. Позже легендарный Алексей Леонов открыл здесь Дом авиации и космонавтики", — рассказал он, подчеркнув, что сегодня эта связь крепнет.

© Фото : ВДЦ "Орленок"/Николай Житков Фотовыставка "Первые среди звезд" открылась в ВДЦ "Орленок"

"Вместе с Госкорпорацией "Роскосмос" мы проводим тематические смены для ребят, увлеченных космосом. Школьники погружаются в мир авиации, встречаются с действующими покорителями Вселенной, изучают историю отечественной космонавтики", — добавил Джеус, подчеркнув, что выставка "Первые среди звезд" станет надежным союзником в этом деле. "Это не просто экспозиция, а живое свидетельство эпохи — уникальный шанс для орлят глубже постичь славную историю покорения космоса", — отметил он.

По мнению начальника отдела Управления просветительских проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Ибрагимова, представленная фотовыставка — это не только знакомство с удивительным миром космоса, но и важный шаг к формированию у школьников интереса к науке, технологиям и исследованию Вселенной.

"Для ребят 7–10 классов такие проекты особенно значимы, ведь именно в этом возрасте рождаются мечты, которые со временем могут превратиться в настоящие открытия. Мы хотим, чтобы каждый школьник, увидев эти кадры, почувствовал, что будущее космонавтики и освоения космоса зависит и от него лично", — отметил эксперт, предположив, что среди сегодняшних зрителей в "Орленке" — будущие инженеры, исследователи и покорители космоса.

В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд" , который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.

"Для ON Медиа космос — это символ смелости мысли, технического прогресса и огромных возможностей. Мы верим, что такие проекты помогают почувствовать: большая история страны — это не что-то далекое. Она продолжается сегодня, и ее могут создавать новые поколения", — отметила на открытии выставки менеджер по связям с индустрией холдинга ON Медиа Алена Ромащенко.