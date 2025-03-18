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Названа общая продолжительность работы космонавтов в открытом космосе - РИА Новости, 18.03.2025
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Наука
 
02:20 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kosmos-2005614537.html
Названа общая продолжительность работы космонавтов в открытом космосе
Названа общая продолжительность работы космонавтов в открытом космосе - РИА Новости, 18.03.2025
Названа общая продолжительность работы космонавтов в открытом космосе
Общая продолжительность работы в открытом космосе советских и российских космонавтов составляет 868 часов 13 минут, подсчитало РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:20:00+03:00
2025-03-18T02:20:00+03:00
наука
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Общая продолжительность работы в открытом космосе советских и российских космонавтов составляет 868 часов 13 минут, подсчитало РИА Новости на основе данных "Роскосмоса". Первый в истории человечества выход в открытый космос состоялся 60 лет назад. Его 18 марта 1965 года осуществил советский космонавт Алексей Леонов. Как указано на сайте "Роскосмоса", всего с тех пор советские и российские космонавты работали за бортом космических кораблей и станций 174 раза. Внекорабельная деятельность Леонова продлилась всего 16 минут. Второй выход, который провели Евгений Хрунов и Алексей Елисеев в 1969 году при переходе из корабля "Союз-5" в пристыкованный к нему "Союз-4", занял 53 минуты. Следующий выход состоялся только в 1977 году, когда Юрий Романенко и Георгий Гречко работали 1 час 28 минут за бортом станции "Салют-6". После этого продолжительность выходов росла и достигла пяти часов в 1984 году (выход Леонида Кизима и Владимира Соловьева на станции "Салют-7"), а в 1990 году Анатолий Соловьев и Александр Баландин провели снаружи станции "Мир" 7 часов 14 минут. Побить этот рекорд удалось только Федору Юрчихину в 2007 году, когда он, работая на Международной космической станции, совершил в американском скафандре выход вместе с американским астронавтом Клеем Андерсоном, который продлился 7 часов 41 минуту. Сейчас рекорд среди россиян принадлежит Александру Мисуркину и Антону Шкаплерову, которые в феврале 2018 года проработали за бортом МКС 8 часов 12 минут. Последний на данный момент выход в открытый космос по российской программе совершили Алексей Овчинин и Иван Вагнер в декабре 2024 года, он продолжался 7 часов 17 минут. За прошедшие 60 лет космонавты наряду с основными выходами выполнили несколько коротких. Например, в мае, июне и декабре 1995 года космонавты выходили на 21, 23 и 29 минуты, чтобы переустановить конусную крышку переходного отсека Базового модуля станции "Мир" перед перестыковками модулей "Кристалл", "Спектр" и "Природа". Аналогичные операции были проведены в дальнейшем и на МКС. Кроме того, несколько выходов были прекращены досрочно. В частности, в сентябре 1993 года космонавты Василий Циблиев и Александр Серебров проработали 1 час 51 минуту на станции "Мир" из-за отказа системы терморегулирования скафандра Циблиева. В сентябре этого же года им пришлось вернуться на стацию всего через 38 минут после начала работ из-за отсутствия подачи кислорода из основного баллона скафандра Сереброва. В августе 2022 года досрочно был прекращен выход Олега Артемьева и Дениса Матвеева после того, как в скафандре Артемьева упало напряжение аккумуляторной батареи. А в декабре этого же года выход Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", когда космонавты, уже облаченные в скафандры, были готовы к открытию люка. За все время вместе с российскими космонавтами в российских скафандрах работали за бортом станции "Мир" и МКС французы Жан-Лу Кретьен и Жан-Пьер Эньере (в 1988 и 1999 годах), а также 14 американских астронавтов. Кроме того, Владимир Титов в 1997 году на станции "Мир", а также Юрий Маленченко в 2000 и 2007 годах, Валерий Токарев в 2005-м и Федор Юрчихин в 2007 году выходили в открытый космос в американских скафандрах.
https://ria.ru/20250318/skafandr-2005613525.html
https://ria.ru/20250318/kosmos-2005530278.html
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космос - риа наука, алексей леонов, федор юрчихин, олег артемьев, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Алексей Леонов, Федор Юрчихин, Олег Артемьев, Роскосмос
Названа общая продолжительность работы космонавтов в открытом космосе

Космонавты СССР и России провели в открытом космосе более 868 часов

© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
Выход в открытый космос. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Общая продолжительность работы в открытом космосе советских и российских космонавтов составляет 868 часов 13 минут, подсчитало РИА Новости на основе данных "Роскосмоса".
Первый в истории человечества выход в открытый космос состоялся 60 лет назад. Его 18 марта 1965 года осуществил советский космонавт Алексей Леонов.
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Как указано на сайте "Роскосмоса", всего с тех пор советские и российские космонавты работали за бортом космических кораблей и станций 174 раза.
Внекорабельная деятельность Леонова продлилась всего 16 минут. Второй выход, который провели Евгений Хрунов и Алексей Елисеев в 1969 году при переходе из корабля "Союз-5" в пристыкованный к нему "Союз-4", занял 53 минуты. Следующий выход состоялся только в 1977 году, когда Юрий Романенко и Георгий Гречко работали 1 час 28 минут за бортом станции "Салют-6".
После этого продолжительность выходов росла и достигла пяти часов в 1984 году (выход Леонида Кизима и Владимира Соловьева на станции "Салют-7"), а в 1990 году Анатолий Соловьев и Александр Баландин провели снаружи станции "Мир" 7 часов 14 минут.
Побить этот рекорд удалось только Федору Юрчихину в 2007 году, когда он, работая на Международной космической станции, совершил в американском скафандре выход вместе с американским астронавтом Клеем Андерсоном, который продлился 7 часов 41 минуту.
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Сейчас рекорд среди россиян принадлежит Александру Мисуркину и Антону Шкаплерову, которые в феврале 2018 года проработали за бортом МКС 8 часов 12 минут. Последний на данный момент выход в открытый космос по российской программе совершили Алексей Овчинин и Иван Вагнер в декабре 2024 года, он продолжался 7 часов 17 минут.
За прошедшие 60 лет космонавты наряду с основными выходами выполнили несколько коротких. Например, в мае, июне и декабре 1995 года космонавты выходили на 21, 23 и 29 минуты, чтобы переустановить конусную крышку переходного отсека Базового модуля станции "Мир" перед перестыковками модулей "Кристалл", "Спектр" и "Природа". Аналогичные операции были проведены в дальнейшем и на МКС.
Кроме того, несколько выходов были прекращены досрочно. В частности, в сентябре 1993 года космонавты Василий Циблиев и Александр Серебров проработали 1 час 51 минуту на станции "Мир" из-за отказа системы терморегулирования скафандра Циблиева. В сентябре этого же года им пришлось вернуться на стацию всего через 38 минут после начала работ из-за отсутствия подачи кислорода из основного баллона скафандра Сереброва.
В августе 2022 года досрочно был прекращен выход Олега Артемьева и Дениса Матвеева после того, как в скафандре Артемьева упало напряжение аккумуляторной батареи. А в декабре этого же года выход Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", когда космонавты, уже облаченные в скафандры, были готовы к открытию люка.
За все время вместе с российскими космонавтами в российских скафандрах работали за бортом станции "Мир" и МКС французы Жан-Лу Кретьен и Жан-Пьер Эньере (в 1988 и 1999 годах), а также 14 американских астронавтов. Кроме того, Владимир Титов в 1997 году на станции "Мир", а также Юрий Маленченко в 2000 и 2007 годах, Валерий Токарев в 2005-м и Федор Юрчихин в 2007 году выходили в открытый космос в американских скафандрах.
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