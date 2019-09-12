Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T18:15Z
https://ria.ru/20190912/1558629746.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1036x0_80_0_0_71e030ca8b25c9ef0462ef662ebb9bf7.jpg
РИА Новости

Биография Владимира Легойды

18:15 12.09.2019
17
© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Церковный и общественный деятель, журналист, педагог Владимир Романович Легойда родился 8 августа 1973 года в городе Кустанай (ныне Костанай) в Казахстане.
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (У) МИД России, факультет международной информации. Кандидат политических наук (2000).
В 1996-2007 годах – преподаватель, затем старший преподаватель и доцент кафедры мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД России, с 2013 года – профессор той же кафедры.
В 2007-2009 годах – заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО (У) МИД России, профессор.
С 2011 года – член Ученого совета гимназии святителя Василия Великого.
31 марта 2009 года Священным Синодом назначен на должность председателя Синодального информационного отдела Московского Патриархата Первый в истории РПЦ случай назначения мирянина на пост главы Синодального отдела.
24 декабря 2015 года решением Священного Синода назначен на должность председателя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
12 сентября 2019 года назначен временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Владимир Легойда активно занимается культурно-просветительской и общественной деятельностью.
Он один из основателей и главный редактор журнала "Фома".
Входит в Совет при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями.
Автор и соавтор нескольких круг и научных публикаций.
Награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2019), орденом святого Саввы III степени (Сербская Православная Церковь, 2014), Золотым крестом апостола Павла (Элладская Православная Церковь, 2013) и другими церковными наградами.
Владимир Легойда женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Здание Минэкономразвития РФ
В МЭР прокомментировали победу России в ВТО по иску к Украине
РИА
Новости
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним (в центре), архивное фото
Священники Элладской церкви выступили с обращением против признания ПЦУ
Ремонт фасадов домов в Омске
Ремонт фасадов домов в Омске закончат к форуму России и Казахстана
Город Елец
Фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Липецкой области
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили калужский опыт по созданию комфортной бизнес-среды
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Герб Ленобласти появится на знаменах региональной нацгвардии
Магазин Black Star Wear в торговом центре Alfa в Риге
В Риге продолжает работу магазин Тимати, несмотря на проверку спецслужб
Логотип компании Huawei
Huawei выпустила Белую книгу по развитию 5G
Ленинградская область
Ленобласть выдаст паспорта туриста путешествующим по "Серебряному ожерелью"
Глава Верхневолжья выступил с предложением к Трансмашхолдингу
Глава Верхневолжья выступил с предложением к "Трансмашхолдингу"
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Золотов открыл в Туле мемориал погибшим при исполнении долга военнослужащим
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
Выезд из Петербурга в Кудрово.
Первый этап подготовки строительства развязки в Кудрово успешно завершен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
Лента новостейМолния