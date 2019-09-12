Биография Владимира Легойды

Церковный и общественный деятель, журналист, педагог Владимир Романович Легойда родился 8 августа 1973 года в городе Кустанай (ныне Костанай) в Казахстане.
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (У) МИД России, факультет международной информации. Кандидат политических наук (2000).
В 1996-2007 годах – преподаватель, затем старший преподаватель и доцент кафедры мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД России, с 2013 года – профессор той же кафедры.
В 2007-2009 годах – заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО (У) МИД России, профессор.
С 2011 года – член Ученого совета гимназии святителя Василия Великого.
31 марта 2009 года Священным Синодом назначен на должность председателя Синодального информационного отдела Московского Патриархата Первый в истории РПЦ случай назначения мирянина на пост главы Синодального отдела.
24 декабря 2015 года решением Священного Синода назначен на должность председателя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
12 сентября 2019 года назначен временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Владимир Легойда активно занимается культурно-просветительской и общественной деятельностью.
Он один из основателей и главный редактор журнала "Фома".
Автор и соавтор нескольких круг и научных публикаций.
Награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2019), орденом святого Саввы III степени (Сербская Православная Церковь, 2014), Золотым крестом апостола Павла (Элладская Православная Церковь, 2013) и другими церковными наградами.
Владимир Легойда женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников