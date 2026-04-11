Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнется в субботу

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Перемирие начнётся в субботу в связи с Пасхой, такое решение принял Верховный Главнокомандующий российскими ВС РФ, президент России Владимир Путин.

В прошлом году Путин также объявлял пасхальное перемирие. Оно началось в 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.