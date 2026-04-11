Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнется в субботу - РИА Новости, 11.04.2026
00:05 11.04.2026
Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнется в субботу

Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнется с 16.00 мск 11 апреля

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Перемирие начнётся в субботу в связи с Пасхой, такое решение принял Верховный Главнокомандующий российскими ВС РФ, президент России Владимир Путин.
Согласно опубликованному ранее на сайте Кремля сообщению, перемирие начнётся с 16.00 мск 11 апреля и будет действовать до конца 12 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие. Пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести, уверена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в ответ на объявленное Путиным перемирие Владимир Зеленский пообещал "действовать соответственно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели заявление Зеленского. Он также отметил, что в целом Россия хочет не перемирия, а прочного устойчивого мира. Песков подчеркнул, что Пасха – святой праздник не только для РФ, но и для Украины и украинского народа.
В прошлом году Путин также объявлял пасхальное перемирие. Оно началось в 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
