Предпринимательская деятельность не мешает спасению души, заявили в РПЦ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что предпринимательская деятельность и извлечение прибыли не являются препятствием на пути спасения души.

По его словам, важно не количество денег, а то, как человек к ним относится и как распоряжается заработанными средствами.

Легойда подчеркнул, что богатство — это дар Бога, и такое понимание характерно для христианства, ислама и иудаизма.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Предпринимательская деятельность, извлечение прибыли не является препятствием на пути спасения души, вопрос лишь в том, как заработанными деньгами распоряжаться, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Предпринимательская деятельность не является препятствием для спасения души. Предприниматели, бизнесмены были даже среди канонизированных святых. Дело, понимаете, не в том, сколько денег у тебя на банковском счету, а как ты к ним относишься", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, "вопрос не стоит так, что если у тебя есть деньги, тебе должно быть стыдно".

"Вопрос в том, как ты заработанными деньгами распоряжаешься. Можно ведь купить очередную яхту, а можно потратить их на строительство школы, детского дома, храма или на благотворительность. Целью предпринимательской деятельности не может быть просто только извлечение прибыли", - заметил собеседник агентства.

"Причем богатство, которое у тебя есть, это богатство, данное тебе Богом. Это понимание - общее, как для христианства, так и для ислама и для иудаизма",- подчеркнул Легойда