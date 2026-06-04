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Предпринимательская деятельность не мешает спасению души, заявили в РПЦ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:42 04.06.2026 (обновлено: 15:40 04.06.2026)
Предпринимательская деятельность не мешает спасению души, заявили в РПЦ

Глава Синодального отдела Легойда: предпринимательство не мешает спасению души

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что предпринимательская деятельность и извлечение прибыли не являются препятствием на пути спасения души.
  • По его словам, важно не количество денег, а то, как человек к ним относится и как распоряжается заработанными средствами.
  • Легойда подчеркнул, что богатство — это дар Бога, и такое понимание характерно для христианства, ислама и иудаизма.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Предпринимательская деятельность, извлечение прибыли не является препятствием на пути спасения души, вопрос лишь в том, как заработанными деньгами распоряжаться, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Предпринимательская деятельность не является препятствием для спасения души. Предприниматели, бизнесмены были даже среди канонизированных святых. Дело, понимаете, не в том, сколько денег у тебя на банковском счету, а как ты к ним относишься", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
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По его словам, "вопрос не стоит так, что если у тебя есть деньги, тебе должно быть стыдно".
"Вопрос в том, как ты заработанными деньгами распоряжаешься. Можно ведь купить очередную яхту, а можно потратить их на строительство школы, детского дома, храма или на благотворительность. Целью предпринимательской деятельности не может быть просто только извлечение прибыли", - заметил собеседник агентства.
"Причем богатство, которое у тебя есть, это богатство, данное тебе Богом. Это понимание - общее, как для христианства, так и для ислама и для иудаизма",- подчеркнул Легойда.
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