Церковь не будет против выходного после Пасхи, считает Легойда

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Русская православная церковь не будет возражать против введения выходного дня в понедельник после Пасхи, такое мнение высказал в интервью РИА Новости в преддверии праздника председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, пока не наблюдается множественных обращений от верующих по этому вопросу, он не обсуждается в Межсоборном присутствии, не готовится каких-либо документов, но "Церковь всегда чутко реагирует на состояние общества". И если в обществе есть потребность сделать выходной после Пасхи, чтобы верующие после длительного поста и встречи главного праздника в храмах могли отдохнуть и навестить близких и нуждающихся, то Церковь "за то, чтобы это стало частью некой общественной дискуссии".