Церковь не будет против выходного после Пасхи, считает Легойда - РИА Новости, 10.04.2026
Религия
 
07:04 10.04.2026
Церковь не будет против выходного после Пасхи, считает Легойда

РИА Новости: церковь не будет против выходного после Пасхи

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Русская православная церковь не будет возражать против введения выходного дня в понедельник после Пасхи, такое мнение высказал в интервью РИА Новости в преддверии праздника председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Сейчас я не вижу острой внутрицерковной дискуссии о выходном после Пасхе. Думаю, что никто в Церкви не будет возражать", - сказал Легойда, отвечая на вопрос, нужен ли выходной в Светлый понедельник.
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Легойда назвал самый главный день в году для христианина
02:24
По его словам, пока не наблюдается множественных обращений от верующих по этому вопросу, он не обсуждается в Межсоборном присутствии, не готовится каких-либо документов, но "Церковь всегда чутко реагирует на состояние общества". И если в обществе есть потребность сделать выходной после Пасхи, чтобы верующие после длительного поста и встречи главного праздника в храмах могли отдохнуть и навестить близких и нуждающихся, то Церковь "за то, чтобы это стало частью некой общественной дискуссии".
Собеседник агентства подчеркнул, что решение о том или ином выходном дне принимает государство. "Конечно, мы приветствуем движение государства в сторону пожеланий верующих и создания возможностей для людей свою веру в жизненном пространстве реализовывать", - добавил Легойда.
В 2026 году Русская православная церковь, живущая по Юлианскому календарю, встречает Пасху 12 апреля.
Девушка демонстрирует пасхальные яйца и кулич - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В РПЦ рассказали, почему важно примириться перед Пасхой
8 апреля, 18:24
 
