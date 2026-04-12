Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал в Пасху поддержать нуждающихся и навестить одиноких - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
00:12 12.04.2026 (обновлено: 08:42 12.04.2026)
Патриарх Кирилл призвал в Пасху поддержать нуждающихся и навестить одиноких

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПатриаршее служение в Храме Христа Спасителя
Патриаршее служение в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Патриаршее служение в Храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Воскресения Христова призвал верующих поддержать нуждающихся, утешить скорбящих, навестить больных и одиноких, следует из его пасхального видеообращения, распространенного пресс-службой патриарха.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. Как повествует об этих событиях Евангелие от Матфея, по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. "И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - пишет евангелист Матфей.
Патриарх Кирилл рассказал, кто может надеяться на спасение и вечную жизнь
03:13
"Пасхальная весть пусть станет прочным основанием всей нашей жизни - жизни, исполненной радости и любви, веры и надежды, а, значит, подлинного счастья и благополучия. С праздником, дорогие мои, с Воскресением Христовым!", - сказал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что слово Пасха в переводе означает "переход", "прохождение", "избавление".
"Вместе с Господом нашим, укрепляющим нас своей любовью, мы совершаем этот переход, стремимся к духовному обновлению и внутреннему преображению. Следуя заповедям Христовым, поддержим же и нуждающихся, утешим скорбящих, навестим больных и одиноких, попросим прощения у всех, кого обидели, и поблагодарим тех, кто живет и трудится рядом с нами. Вот так поступая, мы сможем обрести благодатную силу от Господа, и с ее помощью станем способны измениться сами и сделать лучше мир вокруг нас", - заключил предстоятель Русской церкви.
Ранее Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности призвал присоединиться к акции "Время милосердия", которая продлится до конца Светлой недели (20 апреля). На сайте акции можно сделать доброе дело и поддержать 5 сборов для нуждающихся людей. Также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в интервью РИА Новости, что православная служба помощи "Милосердие" раздаст 34 тысячи подарков в рамках акции "Дари радость на Пасху".
Патриарх Кирилл поздравил россиян с праздником светлой Пасхи - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
00:04
 
РелигияВладимир ЛегойдаМосковский ПатриархатРелигиозные праздникиПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РелигияПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала