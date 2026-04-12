Патриарх Кирилл призвал в Пасху поддержать нуждающихся и навестить одиноких

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Воскресения Христова призвал верующих поддержать нуждающихся, утешить скорбящих, навестить больных и одиноких, следует из его пасхального видеообращения, распространенного пресс-службой патриарха.

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. Как повествует об этих событиях Евангелие от Матфея, по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. "И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - пишет евангелист Матфей.

"Пасхальная весть пусть станет прочным основанием всей нашей жизни - жизни, исполненной радости и любви, веры и надежды, а, значит, подлинного счастья и благополучия. С праздником, дорогие мои, с Воскресением Христовым!", - сказал патриарх Кирилл.

Он напомнил, что слово Пасха в переводе означает "переход", "прохождение", "избавление".

"Вместе с Господом нашим, укрепляющим нас своей любовью, мы совершаем этот переход, стремимся к духовному обновлению и внутреннему преображению. Следуя заповедям Христовым, поддержим же и нуждающихся, утешим скорбящих, навестим больных и одиноких, попросим прощения у всех, кого обидели, и поблагодарим тех, кто живет и трудится рядом с нами. Вот так поступая, мы сможем обрести благодатную силу от Господа, и с ее помощью станем способны измениться сами и сделать лучше мир вокруг нас", - заключил предстоятель Русской церкви.