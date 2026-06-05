Легойда рассказал, можно ли просить у Бога много денег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Удивить Бога масштабом просьб невозможно, но нельзя превращать веру в товарно-денежные отношения, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.

Он добавил, что необходимо установить "особый контакт с Богом, который есть любовь".

"Все-таки главные просьбы, которые мы к Богу обращаем, они могут быть разными, но они в первую очередь связаны с тем, чтобы ты как человек изменился в лучшую сторону", - заключил Легойда.