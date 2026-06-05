Легойда рассказал, можно ли просить у Бога много денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удивить Бога масштабом просьб невозможно, считает Владимир Легойда.
- Нельзя превращать веру в товарно-денежные отношения, подчеркнул Легойда.
- Главные просьбы к Богу связаны с изменением человека в лучшую сторону, заключил Легойда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Удивить Бога масштабом просьб невозможно, но нельзя превращать веру в товарно-денежные отношения, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.
"Удивить Бога масштабом просьб невозможно. Тут вопрос целесообразности. Для чего ты обращаешься с просьбой? И с какой целью? И главное, что в христианской перспективе обращение к Богу – это не товарно-денежное отношение, которое ты мне, я тебе, или я купил, или заработал", - сказал Легойда.
Он добавил, что необходимо установить "особый контакт с Богом, который есть любовь".
"Все-таки главные просьбы, которые мы к Богу обращаем, они могут быть разными, но они в первую очередь связаны с тем, чтобы ты как человек изменился в лучшую сторону", - заключил Легойда.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.