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Легойда рассказал, можно ли просить у Бога много денег - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:07 05.06.2026
Легойда рассказал, можно ли просить у Бога много денег

Легойда: нельзя превращать веру в товарно-денежные отношения

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Владимир Легойда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удивить Бога масштабом просьб невозможно, считает Владимир Легойда.
  • Нельзя превращать веру в товарно-денежные отношения, подчеркнул Легойда.
  • Главные просьбы к Богу связаны с изменением человека в лучшую сторону, заключил Легойда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Удивить Бога масштабом просьб невозможно, но нельзя превращать веру в товарно-денежные отношения, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.
"Удивить Бога масштабом просьб невозможно. Тут вопрос целесообразности. Для чего ты обращаешься с просьбой? И с какой целью? И главное, что в христианской перспективе обращение к Богу – это не товарно-денежное отношение, которое ты мне, я тебе, или я купил, или заработал", - сказал Легойда.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Он добавил, что необходимо установить "особый контакт с Богом, который есть любовь".
"Все-таки главные просьбы, которые мы к Богу обращаем, они могут быть разными, но они в первую очередь связаны с тем, чтобы ты как человек изменился в лучшую сторону", - заключил Легойда.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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