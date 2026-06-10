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В РПЦ прокомментировали планы ЕС внести патриарха Кирилла в список санкций - РИА Новости, 10.06.2026
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Религия
 
17:40 10.06.2026 (обновлено: 17:44 10.06.2026)
В РПЦ прокомментировали планы ЕС внести патриарха Кирилла в список санкций

Легойда назвал идею санкций против патриарха Кирилла отказом от здравого смысла

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда раскритиковал планы Еврокомиссии внести патриарха Кирилла в санкционный список.
  • По его мнению, подобные инициативы являются отказом от здравого смысла.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива внести патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список - это отказ от здравого смысла, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«
"Еврокомиссия вновь предлагает включить Патриарха Кирилла в санкционный список. Я уже не раз говорил, что подобные инициативы являются просто отказом от здравого смысла", - написал он в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
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17 апреля, 18:48
 
РелигияЕвросоюзРусская православная церковьВладимир ЛегойдаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)СанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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