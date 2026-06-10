В РПЦ прокомментировали планы ЕС внести патриарха Кирилла в список санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда раскритиковал планы Еврокомиссии внести патриарха Кирилла в санкционный список.
- По его мнению, подобные инициативы являются отказом от здравого смысла.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива внести патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список - это отказ от здравого смысла, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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"Еврокомиссия вновь предлагает включить Патриарха Кирилла в санкционный список. Я уже не раз говорил, что подобные инициативы являются просто отказом от здравого смысла", - написал он в своем Telegram-канале.