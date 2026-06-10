В РПЦ прокомментировали планы ЕС внести патриарха Кирилла в список санкций

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива внести патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список - это отказ от здравого смысла, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.