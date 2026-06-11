Украинская власть продолжает преследовать Церковь, рассказал Легойда

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская власть продолжает преследовать представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Мировое сообщество, по словам Владимира Легойды, делает вид, что преследований представителей УПЦ не происходит.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинская власть продолжает преследовать представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), но мировое сообщество делает вид, что этого не происходит, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Пока каких-то радикальных изменений в сторону того, что украинская власть отказалась от прямых преследований и гонений, мы не видели. Ситуация по-прежнему сложная, по-прежнему подвергаются очень серьезным преследованиям представители Украинской церкви. Это вызывает огромную озабоченность", - сказал РИА Новости Легойда.