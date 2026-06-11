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Украинская власть продолжает преследовать Церковь, рассказал Легойда - РИА Новости, 11.06.2026
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Религия
 
06:26 11.06.2026
Украинская власть продолжает преследовать Церковь, рассказал Легойда

Легойда: украинская власть продолжает преследовать Церковь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Владимир Легойда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская власть продолжает преследовать представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
  • Мировое сообщество, по словам Владимира Легойды, делает вид, что преследований представителей УПЦ не происходит.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинская власть продолжает преследовать представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), но мировое сообщество делает вид, что этого не происходит, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Пока каких-то радикальных изменений в сторону того, что украинская власть отказалась от прямых преследований и гонений, мы не видели. Ситуация по-прежнему сложная, по-прежнему подвергаются очень серьезным преследованиям представители Украинской церкви. Это вызывает огромную озабоченность", - сказал РИА Новости Легойда.
Он добавил, что по-прежнему "мировое сообщество делает вид, что этого не происходит".
Украинские власти организовали самые масштабные гонения в новейшей истории страны на крупнейшую в ней общину верующих - каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, мотивируя это якобы имеющимися у нее связями с Россией, хотя в 2022 году УПЦ заявила о "полной самостоятельности и независимости". СБУ стала заводить уголовные дела на духовенство УПЦ. Десятки священников и епископов канонической Церкви арестованы по приговорам украинских судов. Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей. 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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