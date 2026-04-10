Епископ назвал перемирие, объявленное Путиным на Пасху, религиозным актом

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пасхальное перемирие с Украиной, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным – это религиозный, а не политический акт, который отражает мировоззрение президента как православного христианина, предположил в беседе с РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Ранее президент России Владимир Путин в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с Украиной с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. После председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Русской православной церкви приветствуют пасхальное перемирие и призывают украинские власти последовать этому примеру.
"Перемирие, объявленное президентом России, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным на Пасху, - это не политический акт, а религиозный, потому что перемирие объявлено именно на Пасху. Не раньше - ради каких-то тактических или дипломатических соображений - и не позже. Я вижу в этом отражение мировоззрения нашего президента, что если обстоятельства позволяют, то на Пасху должно быть перемирие. Это его убеждение как православного христианина. Полагаю, что именно согласуясь с этим убеждением, он и поступил", - сказал архиепископ Савва.