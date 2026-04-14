Путин утвердил членов Общественной палаты

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об общественной палате Российской Федерации" постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц", - говорится в документе.
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России по квоте главы государства. Так, членами палаты среди прочих утверждены президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, народная артистка России Диана Гурцкая, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и писатель Сергей Лукьяненко.
Общественная палата формируется из 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых президентом РФ, 89 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации и 43 представителей общероссийских общественных объединений, иных некоммерческих организаций.
