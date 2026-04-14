Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил членов Общественной палаты - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 14.04.2026 (обновлено: 17:35 14.04.2026)
Путин утвердил членов Общественной палаты

Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты

© РИА Новости / Антон Денисов | Здание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Общественной палаты РФ в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об общественной палате Российской Федерации" постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц", - говорится в документе.
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России по квоте главы государства. Так, членами палаты среди прочих утверждены президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, народная артистка России Диана Гурцкая, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и писатель Сергей Лукьяненко.
Общественная палата формируется из 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых президентом РФ, 89 представителей общественных палат субъектов Российской Федерации и 43 представителей общероссийских общественных объединений, иных некоммерческих организаций.
РоссияВладимир ПутинМосковский ПатриархатАлександр БородайДиана Гурцкая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала