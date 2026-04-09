Легойда рассказал об особенной молитве патриарха Кирилла

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Молитва патриарха Московского и всея Руси Кирилла в алтаре производит огромное впечатление на тех, кто ее видит и слышит, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Пасхи председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«
"Как патриарх совершает Евхаристию, как он вслух читает так называемые тайные молитвы - это производит огромное впечатление. Огромное. Об этом не принято спрашивать и говорить, мы привыкли, что это относится к сфере внутренних, личных отношений человека с Богом, но молитва в жизни патриарха очень важна. И я вижу, что Великий пост, Пасха - это время такой особой молитвы", - сказал Легойда.
По его словам, те, кто знаком с этой стороной служения патриарха, очень любят, когда он читает Великий покаянный канон Андрея Критского.
«
"Думаю, что патриарх очень глубоко переживает всю богослужебную молитвенную составляющую. Ну и, соответственно, Пасхальную радость", - добавил Легойда.
Многие люди, по его наблюдениям, отмечают тот факт, что патриарх Кирилл - потрясающий проповедник и ритор.
«
"А вот патриарха Кирилла как молитвенника видят главным образом те, кто приходит на богослужение, особенно те, кто имеет возможность смотреть, как патриарх молится в алтаре. Когда я первый раз увидел это, я был совершенно поражен", - рассказал собеседник агентства.
Пасху, с приходом которой завершается пост, в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля.
