Легойда назвал самый главный день в году для христианина
02:24 10.04.2026
Легойда назвал самый главный день в году для христианина

РИА Новости: Пасха является самым главным день в году для христианина

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Самый главный для христианина день в году – это Пасха, Воскресение Христово, которое в этом году отмечается православными 12 апреля, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Пасха — это самый главный день в году для христианина. Что бы ни произошло в мире, в логике христианства главным событием любого года является Пасха. Если человек так не считает и не чувствует, то, наверное, у него просто не христоцентричное сознание… Пасха – событие уникальное, и историческое, и вневременное", – сказал Легойда.
По его словам, "сверхмасштабное" событие Воскресения Христова имеет и безусловное "личное измерение", поэтому христиане ежегодно готовятся к празднованию Пасхи, в том числе, постясь.
"Пост при этом должен переживаться - и Святейший патриарх Кирилл об этом говорил - как подготовительное время, но тоже время радости. Потому что это время, когда человек пытается максимально освободиться от следования страстям. Готовя себя к Пасхе, мы уже входим в период духовного освобождения и радости. Не то что мы себя изнуряем много десятков дней постом, а потом один день или неделю радуемся - вот это точно неправильно", - отметил Легойда.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
6 апреля, 17:06
 
