Легойда назвал самый главный день в году для христианина

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Самый главный для христианина день в году – это Пасха, Воскресение Христово, которое в этом году отмечается православными 12 апреля, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Пост при этом должен переживаться - и Святейший патриарх Кирилл об этом говорил - как подготовительное время, но тоже время радости. Потому что это время, когда человек пытается максимально освободиться от следования страстям. Готовя себя к Пасхе, мы уже входим в период духовного освобождения и радости. Не то что мы себя изнуряем много десятков дней постом, а потом один день или неделю радуемся - вот это точно неправильно", - отметил Легойда.