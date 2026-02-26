Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу
Религия
 
18:20 26.02.2026
В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу
В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу - РИА Новости, 26.02.2026
В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу
В Русской православной церкви готовы обсудить вопрос о введении выходного дня в Страстную пятницу – самый скорбный день церковного года с важными богослужениями РИА Новости, 26.02.2026
В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу

В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного дня в Страстную пятницу

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви готовы обсудить вопрос о введении выходного дня в Страстную пятницу – самый скорбный день церковного года с важными богослужениями перед Пасхой, который в некоторых странах является нерабочим, сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции, посвященной Великому посту.
Последняя перед Пасхой неделя, время наиболее строгого поста - Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа. Великая (Страстная) пятница - это день воспоминания крестных страданий, распятия Христа. Утром в пятницу не служат литургию, а днём проходит богослужение "вечерня с выносом плащаницы" - иконы, на которой изображают Спасителя, лежащего во гробе. Верующие поклоняются этой святыне. Вечером в пятницу в храмах служат утреню Великой субботы, в конце ее - крестный ход с плащаницей идет вокруг храма, это символизирует погребение Иисуса Христа в пещере.
"Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос (о введении выходного на Страстную пятницу – ред.) возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения. Мы не выходим с декларациями, заявлениями, или тем более требованиями, понимаем все особенности современной жизни. Но мне кажется, что, если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии", - сказал Легойда в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В поддержку выходного дня в Страстную пятницу высказался и другой участник пресс-конференции - председатель Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин.
"В Страстную пятницу, действительно, хорошо бы сделать выходной день. Надо сказать, что во многих странах Европы это выходной", – сказал протоиерей. По его словам, выходные в важные церковные даты позволили бы людям посещать богослужения.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
В РПЦ рассказали о празднике Успения Пресвятой Богородицы
28 августа 2024, 12:00
