В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви готовы обсудить вопрос о введении выходного дня в Страстную пятницу – самый скорбный день церковного года с важными богослужениями перед Пасхой, который в некоторых странах является нерабочим, сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции, посвященной Великому посту.