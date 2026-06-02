Cвященник не должен ради медийности превращаться в клоуна, заявил Легойда

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Легойда выразил мнение, что священнослужителям Русской православной церкви не стоит превращаться в клоуна ради привлечения аудитории.

По словам Легойды, священникам не следует записывать рилсы по сценарию с игрой в рясе.

Легойда сравнил человека в рясе с космонавтом в невесомости, подчеркнув, что движения священника должны быть плавными и соответствовать его статусу.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости, Ольга Липич. У медийности духовенства должны быть границы - священнослужителю Русской православной церкви не стоит ради привлечения аудитории превращаться в клоуна и записывать рилсы по сценарию с игрой в рясе, такое мнение выразил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.

"Наши священники-блогеры - не профессиональные журналисты, но блогосфера - это уже часть медиаполя. И вот здесь есть момент, который мы на прошедшем нашем фестивале "Вера и Слово" обсуждали очень жестко. Это пределы священнической медийности: где для священника границы инструментария, чтобы привлечь аудиторию… Я как-то сказал отцам жестко: не надо превращаться в клоуна - это другая профессия! У священника нет задачи развлекать публику", - сказал Легойда

По его словам, многое делается в меру, и посты, и видео.

"Но когда начинают записываться рилсы, где уже сценарии заранее написаны и батюшка в игровой форме участвует, то возникает вопрос: зачем? На тебе же ряса!" - отметил собеседник агентства.

Он вспомнил, как один "супертелевизионщик" как-то сказал ему, что ряса - как скафандр.

"Человек в рясе – он как космонавт в невесомости, где движения могут быть только плавными. И если он начнет очень быстро дергать руками и ногами, то у нас возникнет вопрос: а не обманывают ли нас, правда ли он в невесомости?" - пояснил Легойда.

Он порадовался, что даже те отцы, которые на грани работают, разделяют этот подход в целом.