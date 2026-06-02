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Cвященник не должен ради медийности превращаться в клоуна, заявил Легойда - РИА Новости, 02.06.2026
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Религия
 
19:41 02.06.2026
Cвященник не должен ради медийности превращаться в клоуна, заявил Легойда

Легойда: священник не должен ради привлечения аудитории превращаться в клоуна

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Легойда выразил мнение, что священнослужителям Русской православной церкви не стоит превращаться в клоуна ради привлечения аудитории.
  • По словам Легойды, священникам не следует записывать рилсы по сценарию с игрой в рясе.
  • Легойда сравнил человека в рясе с космонавтом в невесомости, подчеркнув, что движения священника должны быть плавными и соответствовать его статусу.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости, Ольга Липич. У медийности духовенства должны быть границы - священнослужителю Русской православной церкви не стоит ради привлечения аудитории превращаться в клоуна и записывать рилсы по сценарию с игрой в рясе, такое мнение выразил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.
"Наши священники-блогеры - не профессиональные журналисты, но блогосфера - это уже часть медиаполя. И вот здесь есть момент, который мы на прошедшем нашем фестивале "Вера и Слово" обсуждали очень жестко. Это пределы священнической медийности: где для священника границы инструментария, чтобы привлечь аудиторию… Я как-то сказал отцам жестко: не надо превращаться в клоуна - это другая профессия! У священника нет задачи развлекать публику", - сказал Легойда.
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По его словам, многое делается в меру, и посты, и видео.
"Но когда начинают записываться рилсы, где уже сценарии заранее написаны и батюшка в игровой форме участвует, то возникает вопрос: зачем? На тебе же ряса!" - отметил собеседник агентства.
Он вспомнил, как один "супертелевизионщик" как-то сказал ему, что ряса - как скафандр.
"Человек в рясе – он как космонавт в невесомости, где движения могут быть только плавными. И если он начнет очень быстро дергать руками и ногами, то у нас возникнет вопрос: а не обманывают ли нас, правда ли он в невесомости?" - пояснил Легойда.
Он порадовался, что даже те отцы, которые на грани работают, разделяют этот подход в целом.
"Мы это обсуждали, и они даже от каких-то вещей отказывались. Хотя медийность действует: если ты уже вступил на это поле, ты смотришь: плюс 100 подписчиков, минус 50, ой, плюс 2000 бахнул - что ж это такое, да?" - признался представитель церкви.
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