Легойда призвал отказаться от аббревиатуры РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, призвал аккуратно подавать церковную тематику в СМИ.

Он отметил, что жесткость церковных установлений относится к области догматики, а в других сферах могут быть разные взгляды.

Легойда подчеркнул важность учета полномочий спикера и предостерег от использования отдельных высказываний священнослужителей как позиции всей Церкви.

Он попросил отказаться от аббревиатуры "РПЦ" и использования глаголов "заявили", "запретили" в контексте, не отражающем действительную позицию Церкви.

Легойда обратил внимание на проблему кликбейтных заголовков и перепечатывания новостей с искажением содержания.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Церковная тематика должна подаваться священнослужителями и журналистами в СМИ аккуратно - без вырванных из контекста фрагментов проповедей сельских батюшек, дешевого хайпа в заголовках, искажений и аббревиатуры РПЦ, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.

"Выхваченные из контекста хайповые высказывания отдельных священнослужителей, не уполномоченных говорить от лица всей Церкви, часто подаются как: "В РПЦ заявили, запретили, разрешили"... Я не считаю это нерешаемой проблемой. Я считаю, что это вопрос воли редакторов", - сказал Легойда

По его словам, жесткость церковных установлений относится к области догматики - вопросам вероучения, того, от чего Церковь не отступала веками. "Но ни к политической области, ни к пристрастиям в сфере литературы это не относится, это недогматизированные сферы. И здесь могут быть разные взгляды", - пояснил собеседник агентства. Почему в Церкви, спросил он, должны что-то одинаковое считать, например, по поводу ГМО или гомеопатии? "Ведь как только делается официальное заявление - это значит, мы предполагаем, что как минимум все члены Русской православной церкви, все считающие себя православными, должны думать вот так, в этой логике. Но дело в том, что многие из вопросов, которые нам задают, не имеют однозначного ответа, допускают, что люди по-разному могут к этому относиться", - отметил Легойда.

Помимо тематики, по его словам, важно обращать внимание на полномочия спикера. "Позиция священника, любой степени жесткости, может не иметь никакого отношения к позиции Церкви, или может даже идти вразрез с ней. Например, где-то батюшка что-то не дочитал, потом, возможно, скорректируем... Мы не накладываем запрет на возможность священника высказаться, и даже, может быть, в категоричной форме. Но я и священников прошу быть аккуратными, и коллег-журналистов прошу", - отметил Легойда.

Сейчас часто, констатировал он, в сеть выкладывают проповедь или небольшую часть проповеди – и из нее делаются выводы, что "в РПЦ заявили". Но проповедь - жанр специфический. "Проповедь обращена к людям, которые в храм пришли… Когда вы помещаете проповедь, а тем более, кусочек из нее, - в другой контекст, то сказанное получается абсолютно вырвано из своего культурного контекста… Понятно, что, когда выступает патриарх, - это всегда послание, так сказать, "городу и миру". Но у сельского батюшки нет такой задачи! Он смотрит: вот, там тетя Глаша пришла, а тут Федор… и он к ним обращается. Надо понимать весь этот контекст, когда есть желание транслировать такую проповедь священника. А если уж цитата оттуда вырывается – этим совсем может искажаться реальность", - предостерег представитель Церкви.

По его словам, одна из тенденций современных СМИ - "пресловутая кликабельность, когда заголовок должен быть кликабельным, даже если он нарушает законы написания заголовка и не вполне отражает содержание статьи". "И вот здесь - как раз вызов профессии. Я всегда своим студентам говорю, что можно придумать крутые заголовки без дешевого хайпа, просто это сложнее", - отметил профессор. В ответе на этот вызов, добавил он, есть порой и "нравственный выбор" - не переходить определенной черты.

"Прошу коллег отказаться от аббревиатуры "РПЦ". Это аббревиатура, которую мы не используем", - сказал собеседник агентства. Аргумент, что "иначе это очень длинно", он назвал "разговорами в пользу бедных", потому что "и длинные заголовки присутствуют", и всегда можно сократить до "Русская церковь" или просто "Церковь".

Особое внимание Легойда обратил на искажающее использование глаголов "заявили" или "запретили" и поблагодарил РИА Новости за корректную подачу информации. В пример он привел пресс-конференцию в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", когда был задан вопрос, что в Церкви думают по поводу Страстной пятницы как выходного дня. "Мой коллега, председатель Синодального отдела по благотворительности отец Михаил Потокин , ответил, что это было бы хорошо. И я, поддерживая его, сказал, что мы не выходим с декларациями, заявлениями, или тем более требованиями, и очень не хотелось бы получить заголовки, что в Церкви "заявили", "призвали" и так далее. В РИА Новости вышла новость с корректным заголовком – что допустили дискуссию о введении выходного дня в Страстную пятницу", - сказал Легойда. Но он подчеркнул, что видел десятки других заголовков, где "чуть ли не категорически потребовали выходной". "И видно было, что люди, которые писали эти заголовки, либо не послушали то, что я сказал, либо просто проигнорировали", - добавил собеседник агентства.