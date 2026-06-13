Русская церковь защищает Украинскую на международной арене, заявил Легойда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Русская православная церковь продолжает обращаться в международные организации для защиты прав духовенства и мирян канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
- Украинские власти запретили деятельность УПЦ в разных регионах страны, мотивируя это якобы имеющимися у нее связями с Россией.
- По словам Легойды, представители УПЦ подвергаются серьезным преследованиям, но мировое сообщество не реагирует на это должным образом.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Русская православная церковь продолжает обращаться в международные организации для защиты прав духовенства и мирян канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые подвергаются гонениям на Украине, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Мы продолжаем обращаться в международные организации, правозащитные организации. За последние годы несколько было выступлений даже в Совете Безопасности ООН, выступал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, выступал мой заместитель Вахтанг Владимирович Кипшидзе", - сказал Легойда, отвечая на вопрос о путях урегулирования положения верующих УПЦ.
Он выразил сожаление, что "кроме самого факта того, что эти выступления были, какой-то реакции серьезной, причем такой, чтобы это что-то изменило, на Украине, не было".
Легойда отметил, что по-прежнему представители УПЦ "подвергаются очень серьезным преследованиям", а "мировое сообщество делает вид, что этого не происходит".
Украинские власти организовали самые масштабные гонения в новейшей истории страны на крупнейшую в ней общину верующих - каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, мотивируя это якобы имеющимися у нее связями с Россией, хотя в 2022 году УПЦ заявила о "полной самостоятельности и независимости".
СБУ стала заводить уголовные дела на духовенство УПЦ. Десятки священников и епископов канонической Церкви арестованы по приговорам украинских судов. Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей. Кроме того, 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.