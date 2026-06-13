Русская церковь защищает Украинскую на международной арене, заявил Легойда

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Русская православная церковь продолжает обращаться в международные организации для защиты прав духовенства и мирян канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые подвергаются гонениям на Украине, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.