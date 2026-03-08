Легойда рассказал об отношении к 8 марта в Церкви

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Ольга Липич. В Русской православной церкви по-разному относятся к 8 марта - кто-то его принципиально не приемлет, а кто-то празднует и поздравляет женщин, рассказал РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Много копий было сломано об отношении к 8 марта, на мой взгляд, и немало напрасно. Отношение к этому дню у разных людей очень разное. Например, я знаю совершенно не церковных женщин, которые не празднуют 8 марта и даже не очень любят, когда их поздравляют. То есть, это не связано с церковностью человека. В Церкви есть люди, которым принципиально не нравится этот праздник, а есть те, которые совершенно нормально к нему относятся", - сказал Легойда

По его словам, сам он исходит именно из такого понимания. "Если этот праздник - повод сказать какие-то добрые слова маме, жене, сестре, дочери - почему бы и нет? Если я знаю, что женщине будет приятно поздравление, я ее поздравлю. А если я понимаю, что она в лучшем случае удивится или даже расстроится, то зачем ее расстраивать?" - отметил собеседник агентства.

На вопрос, можно ли женщину, любящую и праздник 8 марта и, например, веселые спектакли, пригласить в этот день в театр, несмотря на Великий пост, на который обычно приходится Международный женский день, Легойда ответил утвердительно, подчеркнув, что это его "личная точка зрения в данном случае".

"Если самым страшным грехом человека за пост будет то, что он, допустим, свою жену пригласит в этот день в театр на какую-то комедийную постановку, ну, дай Бог, чтобы это оказалось самым греховным его поступком", - добавил собеседник агентства.