Легойда рассказал об отношении к 8 марта в Церкви
06:58 08.03.2026
Легойда рассказал об отношении к 8 марта в Церкви
В Русской православной церкви по-разному относятся к 8 марта - кто-то его принципиально не приемлет, а кто-то празднует и поздравляет женщин, рассказал РИА... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:58:00+03:00
2026-03-08T06:58:00+03:00
религия
владимир легойда
русская православная церковь
владимир легойда, русская православная церковь
Религия, Владимир Легойда, Русская православная церковь
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Ольга Липич. В Русской православной церкви по-разному относятся к 8 марта - кто-то его принципиально не приемлет, а кто-то празднует и поздравляет женщин, рассказал РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Много копий было сломано об отношении к 8 марта, на мой взгляд, и немало напрасно. Отношение к этому дню у разных людей очень разное. Например, я знаю совершенно не церковных женщин, которые не празднуют 8 марта и даже не очень любят, когда их поздравляют. То есть, это не связано с церковностью человека. В Церкви есть люди, которым принципиально не нравится этот праздник, а есть те, которые совершенно нормально к нему относятся", - сказал Легойда.
По его словам, сам он исходит именно из такого понимания. "Если этот праздник - повод сказать какие-то добрые слова маме, жене, сестре, дочери - почему бы и нет? Если я знаю, что женщине будет приятно поздравление, я ее поздравлю. А если я понимаю, что она в лучшем случае удивится или даже расстроится, то зачем ее расстраивать?" - отметил собеседник агентства.
На вопрос, можно ли женщину, любящую и праздник 8 марта и, например, веселые спектакли, пригласить в этот день в театр, несмотря на Великий пост, на который обычно приходится Международный женский день, Легойда ответил утвердительно, подчеркнув, что это его "личная точка зрения в данном случае".
"Если самым страшным грехом человека за пост будет то, что он, допустим, свою жену пригласит в этот день в театр на какую-то комедийную постановку, ну, дай Бог, чтобы это оказалось самым греховным его поступком", - добавил собеседник агентства.
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля, включая Страстную неделю, и завершится праздником Воскресения Христова (Пасхи) 12 апреля.
РелигияВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
