В РПЦ рассказали, где нельзя искать счастье
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
06:52 10.04.2026 (обновлено: 06:53 10.04.2026)
В РПЦ рассказали, где нельзя искать счастье

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Нельзя искать счастье на пути к деньгам, славе и другим стандартным мирским целям, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Если вспомнить притчу о блудном сыне, а это аналогия состояния души, то блудный сын уходит из отчего дома – это когда мы ищем счастье на стороне. Августин (Блаженный – ред.) говорит: вы ищете счастья в стране смерти, где его в принципе нет. То есть, нельзя искать счастье на пути ко всем нашим стандартным мирским целям, таким как деньги, слава, удовольствия и так далее. Все это бренно", – сказал Легойда в интервью РИА Новости.
По его словам, это помогают понять пост и радость празднования Пасхи – Воскресения Христова.
Легойда напомнил обращение к Богу из "Исповеди" Августина Блаженного: "Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе". По его словам, вся "Исповедь" Августина "вырастает из этой фразы, поясняет эту фразу, вокруг этой фразы крутится". "Человек может либо уходить от себя, либо, наоборот, приходить к себе. Но второе для Августина, для христианина, возможно только в Боге", - добавил собеседник агентства.
Сравнение поста с подготовкой изнурительными тренировками в спорте к сладкому мигу победы Легойда считает верным только до определенной степени. "Потому что подготовительный период перед Пасхой - это уже участие в победе, это уже радость, она уже наступает. Потому что ты избавляешься от своих привязанностей, которые тебе мешают. Собственно, когда ты уходишь от себя - это возвращение к себе", - пояснил представитель Церкви.
Пасху, с приходом которой завершается пост, в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля.
