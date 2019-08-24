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РИА Новости

Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами в 2016-2019 годах

09:47 24.08.2019 (обновлено: 12:35 24.08.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦВО / Перейти в фотобанкКапсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана
Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана
© РИА Новости / Пресс-служба ЦВО
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Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана. Архивное фото

2019

24 августа космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС из-за проблем с системой стыковки. На корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае несрабатывания автоматики космонавты с МКС не могут пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не может, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.
21 февраля после запуска с космодрома Байконур из-за нештатной ситуации на третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. Благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту. Позже было выяснено, что причиной нештатной ситуации при запуске было досрочное выключение двигателя третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", связанное с преждевременным окончанием окислителя, вызванное его недоливом перед пуском. Специалисты космодрома Байконур неправильно настроили датчики уровня заправки топливом в баке ракеты.

2018

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательном аппарате на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Во время аварийного спуска члены экипажа перенесли перегрузки в 7g, но назвали их терпимыми.
30 августа в российском корабле "Союз" произошла утечка воздуха. В этот же день в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к МКС 8 июня) экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Российские космонавты успешно загерметизировали отверстие. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря вышли в открытый космос, чтобы взять образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".
11 февраля ракета "Союз-2.1а" не смогла стартовать с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" в расчетное время с космодрома Байконур, пуск был отменен. По информации источника в ракетно-космической отрасли, к отмене пуска могло привести непрохождение сигнала через разъем к борткомпьютеру или сам компьютер. Блок борткомпьютера был заменен. 13 февраля ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур.

2017

26 декабря стартовала с космодрома Байконур ракета-носитель "Зенит-3Ф". Отделившийся от нее разгонный блок "Фрегат" 27 декабря вывел на расчетную орбиту ангольский спутник "Ангосат-1", созданной в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства. Спутник штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, но позже связь пропала. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите. Спутник "ожил" 28 декабря. "Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте.
28 ноября ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала с космодрома Восточный и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Комиссия Роскосмоса, расследовавшая неудачный пуск, назвала причиной аварии несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" и неверные азимуты пуска.
14 июля после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми аппаратами не вышли на связь два малых космических аппарата "МКА-Н" N1 и N2 российской компании "Даурия Аэроспейс", также не смогли определить координаты одного из наноспутников Dove американской компании Planet Lab. Кроме того, краудфандинговый спутник "Маяк" Московского политехнического университета не смог раскрыть свой солнечный парус размером примерно три на три метра.
10 апреля в ходе возвращения "Союза" с тремя членами экипажа МКС произошла нештатная ситуация. На высоте восемь километров над Землей в момент раскрытия основного парашюта: скоба неожиданно ударила в сварной шов, и произошла частичная разгерметизация капсулы "Союза МС-02". Опасности для жизни экипажа этот инцидент не представлял.

2016

1 декабря потерпел аварию запущенный к МКС грузовой космический корабль "Прогресс-МС-04" на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью в Туве, большинство его фрагментов сгорело в атмосфере. Обломки упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Авария произошла во время работы двигателей третьей ступени, первая и вторая ступени отработали штатно.
29 мая при запуске спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк (Архангельская область) произошла нештатная ситуация. Ряд СМИ со ссылкой на источник сообщили, что во время работы третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" двигатель РД-0124 производства воронежского конструкторского бюро химавтоматики выключился раньше намеченного срока, и разгонному блоку "Фрегат" пришлось отрабатывать этот недостаток за счет собственных двигателей. Сообщалось, что разгонный блок "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина за счет своих двигателей парировал возникшие проблемы, проработав чуть дольше положенного.
27 апреля должен был состояться первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" из космодрома "Восточный" с тремя спутниками, однако автоматическая система прервала пусковую циклограмму. Как сообщил после пуска глава Роскосмоса Игорь Комаров, "проблема в том, что по одному из параметров не прошло подтверждение нормальной работы систем. Выявлены недостатки в работе одного из кабелей, кабель был заменен". Пуск был успешно произведен 28 апреля.
12 марта автоматика дала отбой во время запуска ракеты-носителя "Cоюз 2.1б" с космодрома Байконур. Ракета-носитель "Союз 2.1б" должна была вечером 12 марта вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №3, однако автоматическая система запуска дала отбой на осуществление старта. По информации источника в ракетно-космической отрасли, автоматика сработала до начала работы двигателей ракеты. Пуск ракеты был перенесен.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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