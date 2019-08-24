Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами в 2016-2019 годах

26 декабря стартовала с космодрома Байконур ракета-носитель "Зенит-3Ф". Отделившийся от нее разгонный блок "Фрегат" 27 декабря вывел на расчетную орбиту ангольский спутник "Ангосат-1", созданной в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства. Спутник штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, но позже связь. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите. Спутник "ожил" 28 декабря. "Ангосат"для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте.