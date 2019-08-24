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РИА Новости

В NASA назвали причину неудачной стыковки "Союза" с МКС

09:25 24.08.2019 (обновлено: 13:02 24.08.2019)
6908
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки "Курс", сообщает NASA TV.
"Оба комплекта системы не смогли правильно идентифицировать мишени на поверхности станции", - сказал комментатор во время трансляции стыковки.
США ранее предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее рассказали в НАСА, на корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не смог бы, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСНАСАРИА Наука
Популярные комментарии
Батут имени Рогозина не сработал.
24 августа, 09:34
Адам Ваксель
3100013
А почему НАСА так хорошо осведомлено о проблемах с системой стыковки и сообщают об этой проблеме в столь короткие сроки? Уж не их ли это рук дело?
24 августа, 09:27
MYMake Yellowstone Great again!
801004
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