В NASA назвали причину неудачной стыковки "Союза" с МКС

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки "Курс", сообщает NASA TV.
"Оба комплекта системы не смогли правильно идентифицировать мишени на поверхности станции", - сказал комментатор во время трансляции стыковки.
США ранее предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее рассказали в НАСА, на корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не смог бы, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.