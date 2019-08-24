Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС

"При причаливании "Союза МС-14" к станции на дальности 100 метров, возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции", - сказал собеседник агентства.

США ранее предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее рассказали в НАСА, на корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не смог бы, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.