Космический полет робота "Федора"

Российские специалисты отправили в космос человекоподобного робота. Свой первый полет "Федор" начал с гагаринского "Поехали", рассказал о действовавших на него перегрузках и сообщил о выходе корабля на орбиту. Кадры подготовки к путешествию и запуска корабля "Союз" — в подборке Ria.ru.