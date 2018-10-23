"Роскосмос" отработает еще несколько возможных версий аварии "Союза"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Роскосмос проведет дополнительные эксперименты, чтобы отработать еще несколько возможных версий аварии "Союза-ФГ", сообщил РИА Новости глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Ранее Роскосмос сообщил, что окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года и представлены председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, которым является глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что наземные эксперименты не подтвердили версию аварии из-за погнутого концевого датчика одного из боковых блоков ракеты.

"Решили отработать еще пару версий для того, чтобы быть абсолютно уверенным. И для отработки этих версий нужно провести еще ряд экспериментов", — сказал Устименко.

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.