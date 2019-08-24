Прессу попросили покинуть ЦУП после неудачной стыковки "Союза МС-14" с МКС

КОРОЛЕВ, 24 авг – РИА Новости. Прессу попросили покинуть Центр управления полетами после того, как космическому кораблю "Союз МС-14" не удалось причалить к МКС, передает корреспондент РИА Новости из ЦУПа.

Прессу, находившуюся в ЦУПе и следившую за стыковкой, попросили покинуть здание. Никто из официальных лиц Роскосмоса и ракетно-космической отрасли к прессе не подошёл.

Кроме того, прекратилась и трансляция стыковки на интернет-ресурсах "Роскосмоса". Вместо прямой трансляции можно посмотреть запись. Обычно госкорпорация выкладывает запись целиком уже после завершения операции.