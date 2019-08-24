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РИА Новости

Прессу попросили покинуть ЦУП после неудачной стыковки "Союза МС-14" с МКС

09:13 24.08.2019 (обновлено: 09:20 24.08.2019)
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкЦентр управления полетами в Королеве
Центр управления полетами в Королеве
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Центр управления полетами в Королеве. Архивное фото
КОРОЛЕВ, 24 авг – РИА Новости. Прессу попросили покинуть Центр управления полетами после того, как космическому кораблю "Союз МС-14" не удалось причалить к МКС, передает корреспондент РИА Новости из ЦУПа.
Прессу, находившуюся в ЦУПе и следившую за стыковкой, попросили покинуть здание. Никто из официальных лиц Роскосмоса и ракетно-космической отрасли к прессе не подошёл.
Международная космическая станция
Вчера, 08:56РИА Новости
Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
Кроме того, прекратилась и трансляция стыковки на интернет-ресурсах "Роскосмоса". Вместо прямой трансляции можно посмотреть запись. Обычно госкорпорация выкладывает запись целиком уже после завершения операции.
Ранее сообщалось, что космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции.
Космический полет робота "Федора"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Антропоморфный робот Skybot F-850 (робот Федор) поздравляет россиян с борта корабля Союз МС-14 с Днем флага Российской Федерации
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот пробудет на МКС 17 суток.

Робот Федор поздравил россиян с Днем Государственного флага. 22 августа 2019
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосКоролевРИА Наука
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