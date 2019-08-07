Биография Алмазбека Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Шаршенович Атамбаев родился 17 сентября 1956 года в селе Арашан Ворошиловского района Фрунзенской области (ныне Аламудунский район Чуйской области) Киргизии.

В 1980 году окончил Московский институт управления (ныне Государственный университет управления) по специальности "инженер-экономист, организатор управления производством".

Трудовую деятельность начал в 1980 году инженером министерства связи Киргизии.

В 1981-1983 годах - главный инженер Дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) № 4 города Фрунзе (ныне – Бишкек).

В 1983-1987 годах работал на различных должностях в Президиуме Верховного Совета Киргизской ССР.

С 1987 года по 1989 год – заместитель председателя Первомайского райисполкома города Фрунзе.

В 1989-1997 годах был директором научно-производственной фирмы "Форум".

С 1997 года по 1999 год занимал пост генерального директора АО "Кыргызавтомаш".

В 1999-2004 годах – председатель совета директоров промышленной группы "Форум".

С 2004 года по 2005 год был председателем совета директоров корпорации "Кыргызавтомаш".

В 2005-2006 годах – исполняющий обязанности министра, министр экономического развития, промышленности и торговли Киргизии.

В 2006-2007 годах Атамбаев был премьер-министром Киргизии.

С 2007 года занимался активной общественно-политической деятельностью.

С апреля по июнь 2010 года – первый заместитель председателя временного правительства Киргизии.

В ноябре-декабре 2010 года – депутат Жогорку Кенеша (парламента), лидер фракции СДПК.

С 20 декабря 2010 года – премьер-министр Киргизии.

Алмазбек Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на должность президента Киргизии. 30 октября 2011 года был избран президентом. Официально вступил в должность 1 декабря 2011 года. Занимал этот пост до осени 2017 года.

В декабре 2011 года в связи с избранием президентом Атамбаев сложил с себя полномочия председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) и приостановил членство в партии. В марте 2018 года он вновь возглавил СДПК . В мае 2019 года Атамбаев сложил полномочия председателя СДПК и приостановил членство в партии.

13 июня 2019 года парламент Киргизии сформировал комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позже парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

25 июня 2019 года Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений . Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и в действиях экс-президента есть признаки преступлений.

27 июня 2019 года парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.

Сотрудники МВД Киргизии трижды вызывали Атамбаева на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, однако все повестки он игнорировал.

В 1999 году награжден медалью "Данк" , в 2007 году – орденом "Данакер", в 2011 году –орденом "Манас" II степени. Также среди наград Атамбаева лента ордена республики Сербия (2013), казахский орден Достык I степени (2014), российский орден Александра Невского ( 2016 ).

Женат вторым браком с 1988 года. Жена – Раиса Атамбаева , доктор медицинских наук. От первого брака у Алмазбека Атамбаева четверо детей: два сына и две дочери, от второго брака - сын и дочь