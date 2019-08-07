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РИА Новости

Биография Алмазбека Атамбаева

19:31, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Шаршенович Атамбаев родился 17 сентября 1956 года в селе Арашан Ворошиловского района Фрунзенской области (ныне Аламудунский район Чуйской области) Киргизии.
В 1980 году окончил Московский институт управления (ныне Государственный университет управления) по специальности "инженер-экономист, организатор управления производством".
Трудовую деятельность начал в 1980 году инженером министерства связи Киргизии.
В 1981-1983 годах - главный инженер Дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) № 4 города Фрунзе (ныне – Бишкек).
В 1983-1987 годах работал на различных должностях в Президиуме Верховного Совета Киргизской ССР.
С 1987 года по 1989 год – заместитель председателя Первомайского райисполкома города Фрунзе.
В 1989-1997 годах был директором научно-производственной фирмы "Форум".
В 1993 году Атамбаев стал одним из инициаторов создания Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) и возглавил партию.
В 1995 году избирался депутатом Жогорку Кенеша (парламента).
С 1997 года по 1999 год занимал пост генерального директора АО "Кыргызавтомаш".
В 1999-2004 годах – председатель совета директоров промышленной группы "Форум".
С 2004 года по 2005 год был председателем совета директоров корпорации "Кыргызавтомаш".
В 2005-2006 годах – исполняющий обязанности министра, министр экономического развития, промышленности и торговли Киргизии.
В 2006-2007 годах Атамбаев был премьер-министром Киргизии.
С 2007 года занимался активной общественно-политической деятельностью.
С апреля по июнь 2010 года – первый заместитель председателя временного правительства Киргизии.
В ноябре-декабре 2010 года – депутат Жогорку Кенеша (парламента), лидер фракции СДПК.
С 20 декабря 2010 года – премьер-министр Киргизии.
Алмазбек Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на должность президента Киргизии. 30 октября 2011 года был избран президентом. Официально вступил в должность 1 декабря 2011 года. Занимал этот пост до осени 2017 года.
В декабре 2011 года в связи с избранием президентом Атамбаев сложил с себя полномочия председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) и приостановил членство в партии. В марте 2018 года он вновь возглавил СДПК. В мае 2019 года Атамбаев сложил полномочия председателя СДПК и приостановил членство в партии.
13 июня 2019 года парламент Киргизии сформировал комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позже парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.
25 июня 2019 года Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений. Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и в действиях экс-президента есть признаки преступлений.
27 июня 2019 года парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.
Сотрудники МВД Киргизии трижды вызывали Атамбаева на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, однако все повестки он игнорировал.
По закону страны, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля.
Атамбаев имеет классный чин Государственного советника государственной службы 1-го класса, высшую степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" (Герой Киргизской Республики).
В 1999 году награжден медалью "Данк", в 2007 году – орденом "Данакер", в 2011 году –орденом "Манас" II степени. Также среди наград Атамбаева лента ордена республики Сербия (2013), казахский орден Достык I степени (2014), российский орден Александра Невского (2016).
Почетный доктор российского Государственного университета управления.
Женат вторым браком с 1988 года. Жена – Раиса Атамбаева, доктор медицинских наук. От первого брака у Алмазбека Атамбаева четверо детей: два сына и две дочери, от второго брака - сын и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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