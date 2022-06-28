https://ria.ru/20220628/atambaev-1798736278.html

Суд оправдал экс-президента Киргизии по делу о массовых беспорядках

Суд оправдал экс-президента Киргизии по делу о массовых беспорядках - РИА Новости, 28.06.2022

Суд оправдал экс-президента Киргизии по делу о массовых беспорядках

Суд в Бишкеке оправдал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года, соответствующее решение озвучил... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:26

2022-06-28T15:26

2022-06-28T15:35

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БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости. Суд в Бишкеке оправдал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года, соответствующее решение озвучил председательствующий на процессе судья Убайдулла Сатимкулов."Суд принял решение оправдать Атамбаева Алмазбека Шаршеновича… за отсутствием в его действиях состава преступления", - огласил вердикт судья. Сторона обвинения просила для Атамбаева 12 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Также суд оправдал соратников экс-президента, среди которых бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и экс-замминистра МВД Курсан Асанов.Атамбаев 6 октября 2020 года на фоне массовых беспорядков в Бишкеке был освобожден из мест заключения. Девятого октября на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и Садыра Жапарова (на тот момент оппозиционного политика, ныне - президента страны). Несколько человек получили травмы. Десятого декабря экс-президент был повторно задержан и водворен в СИЗО госкомитета нацбезопасности.Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Вскоре после его ухода с должности в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.В настоящий момент экс-президент отбывает 11-летний срок за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева.

https://ria.ru/20220616/atambaev-1795735146.html

https://ria.ru/20210803/eks-premer-1744132041.html

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Кирилл Волков

в мире, киргизия, бишкек, алмазбек атамбаев