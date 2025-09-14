https://ria.ru/20250914/kirgizija-2041847341.html

Семью экс-президента Киргизии выселили из их дома

БИШКЕК, 14 сен – РИА Новости. Семью экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из их дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, все личные вещи были принудительно вынесены из дома и помещены в подогнанный контейнер, сообщила дочь бывшего главы государства Алия Шагиева. "Действующая власть выкидывает семью Атамбаевых в контейнер, который они привезли… Заявившись без предупреждения с целой армией и оставив нас на улице с огромной горой вещей под дождем", - написала Шагиева на своей странице в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). По утверждению Шагиевой, им не предоставили исполнительного акта и других документов о выселении. Также, как утверждает дочь экс-президента, пока еще не закончены судебные тяжбы по этому вопросу. "Даже если бы было постановление суда и нужные документы (только после Верховного суда, в данный момент все еще идет городской суд), то по закону положено определенное время для выселения", - написала она, уточнив, что такого времени им не предоставили. Сын бывшего главы государства Кадырбек Атамбаев также прокомментировал выселение. На своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, как экстремистская) он написал, что его семья намерена продолжить судиться за свое имущество. Также он поблагодарил поддерживающих их людей и сообщил, что пока они намерены пожить у родственников. Ранее в пресс-службе киргизского государственного агентства по управления госимуществом (ГАУГИ) при кабмине Киргизии сообщили, что дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш был построен на государственном участке, позже незаконно оформленном в его собственность. По решению суда земля и дом возвращены государству. Власти намерены построить на этом участие дом престарелых и детский сад. Строительные работы намерены начать в ближайшее время и закончить в следующем году. Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. В июне 2025 года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по кой-ташским событиям и ряду других уголовных дел. Действующий лидер страны Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар ранее выразил личное мнение, что приговор слишком суровый и суд мог бы ограничиться пробацией или штрафами. Он добавил, что в его полномочиях рассмотреть возможность амнистии, если такое заявление поступит. Однако, как неоднократно подчеркивал президент, суды в республике являются независимыми, и никто не вправе вмешиваться в их деятельность. Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы Киргизии для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в страну не возвращался. В апреле 2025 Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

