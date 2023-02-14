https://ria.ru/20230214/atambaev-1851941941.html
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустят из колонии в ближайшее время
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустят из колонии в ближайшее время - РИА Новости, 14.02.2023
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустят из колонии в ближайшее время
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустят из 27-й исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:24
2023-02-14T14:24
2023-02-14T14:25
в мире
киргизия
бишкек
алмазбек атамбаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581584870_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_92225e1c990362f87460b095ce0e82ea.jpg
БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустят из 27-й исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, во вторник, сообщил журналистам начальник исправительного учреждения Нурдин Турусбеков.Около входа в колонию, как передает корреспондент РИА Новости, бывшего главу государства встречают несколько десятков соратников.Ранее во вторник Первомайский районный суд разрешил экс-президенту покинуть пределы Киргизии в связи с необходимостью прохождения лечения. В понедельник Верховный суд республики отменил приговор Атамбаеву и отправил его уголовное дело на повторное рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминировалась "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".Первомайский районный суд Бишкека 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа 2020 года оставил это решение в силе. В ноябре 2020 года Верховный суд страны отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Однако позже в Верховном суде отменили свое же решение и восстановили обвинительный приговор, который впоследствии опять отменили.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
https://ria.ru/20190807/1557273886.html
https://ria.ru/20210110/atambaev-1592491924.html
киргизия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/49/1557434958_145:0:2550:1804_1920x0_80_0_0_ce2ef011e50cead87ed62b6f266a42d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, бишкек, алмазбек атамбаев
В мире, Киргизия, Бишкек, Алмазбек Атамбаев
14:24 14.02.2023 (обновлено: 14:25 14.02.2023)
Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустят из колонии в ближайшее время
Начальник колонии: экс-президента Киргизии Атамбаева выпустят на свободу в ближайшее время
БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустят из 27-й исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, во вторник, сообщил журналистам начальник исправительного учреждения Нурдин Турусбеков.
"Его выпустят сегодня, в ближайшее время", - заявил он.
Около входа в колонию, как передает корреспондент РИА Новости, бывшего главу государства встречают несколько десятков соратников.
Ранее во вторник Первомайский районный суд разрешил экс-президенту покинуть пределы Киргизии в связи с необходимостью прохождения лечения. В понедельник Верховный суд республики отменил приговор Атамбаеву и отправил его уголовное дело на повторное рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека
. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминировалась "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Первомайский районный суд Бишкека 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа 2020 года оставил это решение в силе. В ноябре 2020 года Верховный суд страны отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Однако позже в Верховном суде отменили свое же решение и восстановили обвинительный приговор, который впоследствии опять отменили.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.