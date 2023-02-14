https://ria.ru/20230214/atambaev-1851941941.html

Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустят из колонии в ближайшее время

Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустят из колонии в ближайшее время - РИА Новости, 14.02.2023

Экс-президента Киргизии Атамбаева выпустят из колонии в ближайшее время

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустят из 27-й исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:24

2023-02-14T14:24

2023-02-14T14:25

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БИШКЕК, 14 фев - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустят из 27-й исправительной колонии, где он отбывал срок по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, во вторник, сообщил журналистам начальник исправительного учреждения Нурдин Турусбеков.Около входа в колонию, как передает корреспондент РИА Новости, бывшего главу государства встречают несколько десятков соратников.Ранее во вторник Первомайский районный суд разрешил экс-президенту покинуть пределы Киргизии в связи с необходимостью прохождения лечения. В понедельник Верховный суд республики отменил приговор Атамбаеву и отправил его уголовное дело на повторное рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминировалась "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".Первомайский районный суд Бишкека 23 июня 2020 года приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа 2020 года оставил это решение в силе. В ноябре 2020 года Верховный суд страны отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека и Бишкекского городского суда в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Однако позже в Верховном суде отменили свое же решение и восстановили обвинительный приговор, который впоследствии опять отменили.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

https://ria.ru/20190807/1557273886.html

https://ria.ru/20210110/atambaev-1592491924.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, бишкек, алмазбек атамбаев