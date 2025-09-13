Власти Киргизии хотят построить на месте дома экс-президента детский сад
На месте дома Атамбаева в Киргизии хотят построить детский сад и дом престарелых
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 13 сен – РИА Новости. На месте дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека планируется построить детский сад и дом престарелых, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе киргизского государственного агентства по управления госимуществом (ГАУГИ) при кабмине.
Ранее в пятницу сын бывшего главы государства Кадырбек Атамбаев сообщил, что в дом в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где он проживает с матерью и другими членами семьи, пришли судебные исполнители с требованием о выселении.
"В Кыргызстане продолжается возврат государственного имущества, которое в свое время незаконно переходило в частные руки. Сегодня такие объекты возвращаются в собственность государства и используются в интересах народа", - заявили в пресс-службе.
В сообщении в качестве примера привели возвращенный в собственность государства дом в Бишкеке, принадлежавший ранее экс-президенту Курманбеку Бакиеву. На его месте построен реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас там проходят лечение и восстановление тысячи детей. Кроме того, уточнили в ведомстве, на улице Скрябина в Бишкеке земельный участок, ранее принадлежавший семье Бакиевых, также был возвращен государству. Сегодня на этом месте возведены ипотечные многоквартирные дома, и сотни граждан смогли получить собственное жилье.
"Подобных примеров становится все больше - государственное имущество возвращается в собственность народа и начинает работать на благо общества. Известно, что дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш также был построен на государственном участке, позже незаконно оформленном в его собственность. По решению суда земля и дом возвращены государству. На одной части участка планируется строительство современного дома престарелых. Сюда переселят пожилых людей из устаревших учреждений в Бишкеке и Иссык-Атинском районе. На другой части будет построен детский сад на 500 мест, который будет обслуживать детей из Кой-Таша, Арашана, Таш-Мойнока, Татыра, Прохладного и близлежащих сел. Сегодня местным жителям приходится возить детей в город", - заявили в ГАУГИ.
В пресс-службе добавили, что строительные работы начнутся в ближайшее время и завершатся в следующем году. При этом на месте действующего дома престарелых в Бишкеке планируется строительство ипотечных многоэтажек.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. В июне 2025 года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по кой-ташским событиям и ряду других уголовных дел.
Действующий лидер страны Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар ранее выразил личное мнение, что приговор слишком суровый и суд мог бы ограничиться пробацией или штрафами. Он добавил, что в его полномочиях рассмотреть возможность амнистии, если такое заявление поступит. Однако, как неоднократно подчеркивал президент, суды в республике являются независимыми, и никто не вправе вмешиваться в их деятельность.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы Киргизии для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в страну не возвращался. В апреле 2025 Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления.
