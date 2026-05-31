Лидер Киргизии помиловал экс-главу аппарата бывшего президента

БИШКЕК, 31 мая – РИА Новости. Лидер Киргизии Садыр Жапаров помиловал Фарида Ниязова, экс-главу аппарата бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
«
“Садыр Нургожоевич помиловал Фарида Ниязова”, - сказал собеседник агентства.
Ниязов занимал пост руководителя аппарата главы государства при двух президентах - Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове. Был осужден к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы по делу о кой-ташских беспорядках 7-8 августа 2019 года.
Тогда спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
